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Srpska napredna stranka najoštrije osuđuje brutalni fizički i verbalni napad na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, koji se danas dogodio u neposrednoj blizini Kalenić pijace.

- Grupa mlađih muškaraca, blokaderske političke orijentacije, gurala je Angelinu Vučić, urlala na nju i pocepala kese sa namirnicama koje je nosila sa pijace. Ovakvo ponašanje predstavlja nedopustiv čin agresije, ponižavanja i zastrašivanja koji zaslužuje najoštriju osudu - piše u saopštenju SNS.

Ničija majka, ničija baka i nijedna žena ne smeju biti meta nasilja zbog političkih razlika, naglašavaju iz stranke.

- Ne postoji nikakvo opravdanje za agresiju nad ženom koja je meta blokadera samo zato što je majka Aleksandra Vučića. Srpska napredna stranka zahteva hitnu i odlučnu reakciju nadležnih organa, utvrđivanje svih okolnosti ovog događaja i pozivanje na odgovornost svih koji su u njemu učestvovali. Angelina Vučić prijavila je napad policiji, a mi očekujemo da institucije postupe bez odlaganja, profesionalno i u skladu sa zakonom - saopštili su iz SNS.

Naprednjaci ističu da neće ćutati pred nasiljem niti će dozvoliti da se agresija i zastrašivanje predstavljaju kao legitiman oblik političke borbe.

- Oni koji misle da nasiljem mogu da nametnu svoju volju moraju da shvate da u Srbiji zakon mora da važi za sve. Danas nije napadnuta samo majka Aleksandra Vučića. Napadnute su i vrednosti za koje se zalaže svako društvo koje poštuje žene, majke i pravo na dostojanstven život. Zato očekujemo jasnu osudu ovog čina od svih političkih aktera, bez izgovora, kalkulacija i dvostrukih aršina - dodali su iz SNS, i zaključuju: