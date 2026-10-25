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Danas smo svedočili najgoroj vrsti kukavičluka! Blokaderi su napali majku Aleksandra Vučića, fizički su napali ženu od preko 80 godina koja se mirno vraćala iz nabavke, samo zato jer je njegova majka!

Danas je nekoliko blokadera - dakle ne jedan, već čitava grupa zaslepljena mržnjom - fizički odgurnulo Angelinu Vučić nasred ulice dok se vraćala iz prodavnice! Sraman i besprizoran napad pred kojim svako normalan ostaje zgrožen!

Ovo što se danas dogodilo Angelini Vučić - mami dva sina, baki, starici od 82 godine - je finalni krah svakog morala i prelazak apsolutno svih crvenih linija!

Mesecima smo gledali besomučnu hajku, najbrutalnije uvrede i konstantno targetiranje cele porodice Aleksandra Vučića. Blokaderi i njihovi mediji nisu prezali ni od čega: na meti su bila i deca, Danilo, Milica, pa čak i najmlađi Vukan. Godinama su i otac Anđelko, majka Angelina i brat Andrej izloženi neviđenim pritiscima i linču.

A SADA SU POČELI DA IH BIJU! Spali su na to da napadnu staricu na ulici!

Ovo je teška sramota, bruka i čin bezumlja koji zahteva hitnu i najoštriju reakciju nadležnih organa.