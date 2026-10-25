Slušaj vest

Danas smo svedočili najgoroj vrsti kukavičluka! Blokaderi su napali majku Aleksandra Vučića, fizički su napali ženu od preko 80 godina koja se mirno vraćala iz nabavke, samo zato jer je njegova majka!

Danas je nekoliko blokadera - dakle ne jedan, već čitava grupa zaslepljena mržnjom - fizički odgurnulo Angelinu Vučić nasred ulice dok se vraćala iz prodavnice! Sraman i besprizoran napad pred kojim svako normalan ostaje zgrožen!

Ne propustitePolitikaBOLESNA MRŽNJA I ULIČNI TEROR NAD ŽENOM OD 82 GODINE: Fizički napadnuta majka Aleksandra Vučića na sred ulice - ima li kraja blokaderskom ludilu?
av1.jpg

Ovo što se danas dogodilo Angelini Vučić - mami dva sina, baki, starici od 82 godine -  je finalni krah svakog morala i prelazak apsolutno svih crvenih linija!

Mesecima smo gledali besomučnu hajku, najbrutalnije uvrede i konstantno targetiranje cele porodice Aleksandra Vučića. Blokaderi i njihovi mediji nisu prezali ni od čega: na meti su bila i deca, Danilo, Milica, pa čak i najmlađi Vukan. Godinama su  i otac Anđelko, majka Angelina i brat Andrej izloženi neviđenim pritiscima i linču.

A SADA SU POČELI DA IH BIJU! Spali su na to da napadnu staricu na ulici!

Ovo je teška sramota, bruka i čin bezumlja koji zahteva hitnu i najoštriju reakciju nadležnih organa.

Za ovakvo ponašanje ne može i ne sme postojati nikakvo opravdanje! Krivci moraju biti odmah identifikovani i privedeni pravdi!

Ne propustitePolitikaVUČIĆ STIGAO NA GLASANJE: Sa suprugom Tamarom strpljivo čeka u redu (FOTO)
WhatsApp Image 2026-10-25 at 08.25.44 (1).jpeg
PolitikaBESTIJALNI I NEHUMANI NAPADI NA VUČIĆA! Skandalozno kršenje izborne tišine u režiji blokaderskih medija: Za sve dobili podršku iz regiona i dela Evrope
Aleksandar Vucic
PolitikaKAD SE UDARA PO VUČIĆU U IZBORNOJ TIŠINI - ĆUTE KO ZALIVENI! Crta, ODIHR, Šider i ostali "nezavisni" posmatrači odjednom dobili KOLEKTIVNU AMNEZIJU
Aleksandar Vučić
PolitikaMONTAŽOM STAROG SNIMKA HTELI DA IZAZOVU HAOS I PANIKU NA IZBORIMA Tužilaštvo hitno reagovalo: Podneta krivična prijava protiv NN lica
kurir najnovija vest