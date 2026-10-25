Politika
EKIPA N1 POKUŠAVA UPAD U KOL CENTAR LISTE "UJEDINJENA SRBIJA": Smeta im potpuno legalna politička praksa
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Ekipa N1 pokušala je da upadne u kol centar liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Skadarskoj ulici u Beogradu.
Oni tvrde da su na poziv građana došli tu, i bez ikakvog kritičkog aparata objavljuju tvrdnje da se tu navodno vrše pritisci na birače.
Foto: Printscreen
Da istaknemo da kol centri nisu nelegalni, da postoje u svim zemljama sveta, i da služe da animiraju sopstvene birače kako bi izašli na izbore.
Podsećamo, ranije danas je grupa maskiranih napadača upala u kol centar SNS u Batajnici, gde su pravili haos, snimali devojke koje tamo rade i maltretirali ih.
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