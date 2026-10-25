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Ekipa N1 pokušala je da upadne u kol centar liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Skadarskoj ulici u Beogradu.

Oni tvrde da su na poziv građana došli tu, i bez ikakvog kritičkog aparata objavljuju tvrdnje da se tu navodno vrše pritisci na birače.

Foto: Printscreen

Da istaknemo da kol centri nisu nelegalni, da postoje u svim zemljama sveta, i da služe da animiraju sopstvene birače kako bi izašli na izbore.