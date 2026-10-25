Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Veliki broj intervencija obeležio je proteklu noć u Beogradu, ali težih povreda nije bilo, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ova služba je noćas intervenisala 141 put, što je i za vikend veliki broj, kada ih je inače više nego radnim danima.

Kod tri saobraćajna udesa konstatovane su lakše povrede. Intervencije su se uglavnom odnosile na hronične zdravstvene probleme.

Od ukupnog broja, na javnom mestu je intervenisala 25 puta, velikim delom zbog alkoholisanosti sugrađana i tuča.