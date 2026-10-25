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Izborni dan u zapadnoj Srbiji obeležava izuzetno visok odziv građana, a na čelu po broju izašlih birača nalaze se Bajina Bašta i Kosjerić.

Prema najnovijim podacima sa lokala, u Bajinoj Bašti je glasalo čak 48,54 odsto upisanih glasača, dok je u Kosjeriću zabeležena izlaznost od 46 odsto.

Foto: RINA

Visok odziv beleži se i u ostalim opštinama ovog regiona. U Požegi je na birališta izašlo 40,22 odsto građana, dok su Lučani zabeležili 37,8 odsto, a Nova Varoš 37,5 odsto izlaznosti.

U Gornjem Milanovcu pravo glasa iskoristilo je 35,9 odsto birača, a u stopu ga prati opština Ljig sa 35,4 odsto. Nešto niži, ali i dalje značajan odziv zabeležen je u Ivanjici sa 31 odsto. Prijepolju sa 27,7 odsto, dok je u Priboju na biračka mesta izašlo 25,9 odsto glasača.