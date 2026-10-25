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 Angelina Vučić (82), majka Aleksandra Vučića, napadnuta je danas na ulici neposredno nakon što je obavila glasanje na biračkom mestu!

Monstruozni napad na ženu od 82 godine izvela je grupa blokadera: prišli su joj kukavički dok se vraćala iz nabavke, nakon glasanja, vređali je i psovali, a potom su joj iz ruku otrgli i oteli kesu sa namirnicama!

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Slučaj je prijavljen policiji, koja je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta i identifikovali napadači.

Politički analitičar Nenad Uzelac napadače na Angelinu Vučić nazvao je monstrumima

Nenad Uzelac, politički analitičar u studiju Kurir televizije
Nenad Uzelac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Monstrumi su uspeli da napadnu majku Aleksandra Vučića dok je išla da glasa. Ženu od 80 godina. Pa da li je moguće da toliko mrzite? Oteli joj namirnice, psovali je, vređali, oteli joj kesu, opljačkali ženu od 80 godina zato što je majka Aleksandra Vučića. Pa sram vas bilo, sram vas bilo. Svaka majka u Srbiji je danas ugrožena ako nije na njihovoj strani - poručio je Uzelac u video obraćanju na svom Instagramu.

 Sve o današnjim izborima, toku glasanja, izlaznosti i dešavanjima na biračkim mestima pratite u našem blogu uživo, gde donosimo najnovije informacije tokom celog izbornog dana.

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