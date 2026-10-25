"NAJBEDNIJI KUKAVIČKI I NASILNI ČIN BEZ PRESEDANA" Antikorupcijski savet osudio sramni napad blokadera na majku Aleksandra Vučića: Zahtevamo hitno hapšenje
- Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije 'Transparentnost' osudio je napad na Angelinu Vučić i zatražio hitno hapšenje napadača.
- Mario Spasić je ocenio da je reč o kukavičkom i nasilnom činu nad osamdesetogodišnjom ženom, uz poruku da je pređena crvena linija.
Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" najoštrije osuđuje blokaderski kukavički napad na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, nosioca izborne liste: "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i poziva na hitno hapšenje nasilnika.
Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:
"Kukavički napad na osamdesetogodišnju ženu predstavlja politiku koju blokaderi, njihovi finansijeri i propagandni mediji propagiraju već više godina. Napasti majku Aleksandra Vučića, ali i bilo čije majke dok se vraća iz kupovine, otimajući joj kese sa namirnicama i gurajući je predstavlja najbedniji kukavički i nasilni čin bez presedana. Napadom na majku Aleksandra Vučića blokaderi su prešli crvenu liniju", naveo je Spasić i dodao:
"Zahtevamo hitno hapšenje blokadera nasilnika. U nedostatku bilo kakve politike, nasilje nad ženama jedino je što su usavršili i što su više puta do sada ponovili. Srbija na ovo neće ćutati", zaključio je Spasić.
(Kurir.rs)