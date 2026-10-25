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Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost" najoštrije osuđuje blokaderski kukavički napad na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, nosioca izborne liste: "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i poziva na hitno hapšenje nasilnika.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Kukavički napad na osamdesetogodišnju ženu predstavlja politiku koju blokaderi, njihovi finansijeri i propagandni mediji propagiraju već više godina. Napasti majku Aleksandra Vučića, ali i bilo čije majke dok se vraća iz kupovine, otimajući joj kese sa namirnicama i gurajući je predstavlja najbedniji kukavički i nasilni čin bez presedana. Napadom na majku Aleksandra Vučića blokaderi su prešli crvenu liniju", naveo je Spasić i dodao:

"Zahtevamo hitno hapšenje blokadera nasilnika. U nedostatku bilo kakve politike, nasilje nad ženama jedino je što su usavršili i što su više puta do sada ponovili. Srbija na ovo neće ćutati", zaključio je Spasić.