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Olivera Miletović, voditeljka Informer TV i dugogodišnja prijateljica porodice Vučić, oglasila se povodom kukavičkog napada na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, i otkrila detalje razgovora koji je sa njom vodila nakon današnjeg jezivog incidenta.

Naime, Olivera Miletović govorila je o tome kako je Angelina Vučić podnela ovaj događaj, ali i šta su joj blokaderi uradili.

- Angelina je bila na glasanju i vraćala se sa pijace, nosila je torbu sa povrćem, voćem, i onda je došla grupa njih, otprilike 7-8 ih je bilo. Jedan joj je prišao, oteo joj kesu i isekao ruku. I upravo tu ruku u kojoj je držala torbu, koja joj je inače povređena, ima problema, tako joj je jako povukao. Ona je pustila, ali joj je isekao tu ruku i onda joj se uneo u lice, i onako kroz stisnute zube opsovao joj je sina - ispričala je Miletović prilikom uključenja za Informer TV.

Kako je navela, Angelina Vučić je poražena činjenicom da se uopšte nešto tako može desiti. Ona je simbol majke koju patološki mrze politički protivnici njenog sina Aleksandra Vućića.- Patološka mržnja je izraz bolesti, izraz demonizovanih ljudi, i izraz, što bi rekao Niče, pre svega nemoći. Tako da mi, koji smo u ovom poslu, sve razumemo, oni su od svog režisera iz inostranstva dobili direktivu - svi jutros da se pojave na biračkim mestima,kako bi mi stekli utisak da je ovde neki referendum, kako bi večeras posle 20 časova mogli da izvedu onaj plan koji su odavno planirali - kazala je Miletović i dodala:

- I da se vratim ponovo na moju dragu Angelinu, jednu sjajnu ženu, lepu ženu, velikog patriotu, sjajnog novinara, koja je sve što se dešavalo, svih ovih godina, onako preživljavala ćuteći, nikada ništa nije demantovala, nikada se ništa nije oglašavala i kada su bile najgnusnije uvrede, vezane za ono što se tiče njenog morala, međutim, Bog je veliki sistem okolnosti. Aleksandar je isti otac, Andrej je ista majka, Milica vrlo liči na svoju baku, moglo je biti i drugačije, tako da svakom normalnom je jasno da su to, onako, najniži porivi kod ljudi, koji u svojoj nemoći prosto ne biraju sredstva. Ona je tu povređenu ruku sanirala, psihički, se oseća dobro, rekla mi je da se dobro oseća, nije se uplašila, ali jeste osetila jednu vrstu poniženja, prosto, ne očekujući da mladi ljudi u čoporu, u grupi, mogu da nasrnu na nju, da joj otimaju stvari, da joj iseku ruku i da joj pritom se unose u lice. Neverovatno. Mislim da je našim građanima jasno s kakvim ljudima mi imamo posla - rekla je ona.