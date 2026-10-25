Slušaj vest

Dežurnoj službi PU Užice, obratili su se pol. službenici M.B. i A.V. (policijski sluzbenici u civilu), koji su prijavili da ih nepoznato lice ispred biračkog mesta Doma učenika u Koštici, vredja i da je rukom udario u službeno vozilo.

Od strane interventne patrole ustanovljeno je da se radi o licu D.P. iz Užica koji je na izbornom mestu br.45, kontrolor ispred Studentske liste.

D.P. je prišao do neobeleženog službenog vozila u kome su se nalazili policijski službenici, gde je tom prilikom otvorenom šakom udario u staklo vozačevih vrata i obratio se rečima: "Koji vi k*rac tražite ovde više".

D.P. je doveden u službene prostorije PU Užice, gde je alkotestiran, pri čemu je utvrdjeno da ima 0,98 mg/ml alkohola u organizmu.