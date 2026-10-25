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Blokaderi su i danas nastavili sa brutalnim uvredama i otvorenom mržnjom prema građanima Republike Srpske. Na Iksu je blokaderka potpisana kao Maja Drljević objavila status u kojem na najprimitivniji način vređa Srbe preko Drine, nazivajući ih pogrdnim imenima i koristeći pežorativan termin "Republika Šumska", uz direktne uvrede upućene celom jednom delu našeg naroda.

- Je*eni prekodrinci već smrde po Beogradu. Izvinjavam se onima koji će glasati za studente al stvarno veća govna ne postoje od onih iz republike Šumske - stoji u objavi ovog blokaderskog naloga.

Blokaderski tvit - prekodrinci
Blokaderski tvit - prekodrinci Foto: x

Ovo je samo nastavak blokaderske matrice koja je obeležila čitavu kampanju, u kojoj su otvoreno targetirali sunarodnike sa druge strane Drine.

Pamtimo i više nego neprijatne scene sa njihovih skupova, gde se na sam pomen Republike Srpske reagovalo zvižducima i negodovanjem, čime je poslata jasna poruka netrpeljivosti i mržnje. Svedoci smo sistematskog pokušaja da se građani Srpske predstave kao nepoželjni i optuže za političke prilike u Beogradu.

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Angelina Vučić

Izborni dan je tako samo ogolio narativ koji pod maskom političke borbe duboko vređa i deli sopstveni narod.

I nije ovo nagore što smo danas videli od blokadera! Najstrašnija vest ovog izbornog dana je napad, fizički napad na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića! Grupa blokadera zaslepljena mržnjom fizički je odgurnula Angelinu Vučoić - staricu od 82 godine - koja se nakon glasanja vraćala iz nabavke! Oteli su joj kese s namirnicama, a prethodno su je psovali i vređali.

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Blokaderi su danas napali majku Aleksandra Vučića Foto: Marko Karović, Printscreen

Naša poznata novinarka Marina Rajević Savić bila svedok napada na Angelinu Vučič, opširnije u posebnom tekstu

SNS zahteva hitnu reakciju nakon napada na majku Aleksandra Vučića.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije 'Transparentnost' osudio je napad na Angelinu Vučić i zatražio hitno hapšenje napadača. 

Sve o današnjim izborima, toku glasanja, izlaznosti i dešavanjima na biračkim mestima pratite u našem blogu uživo, gde donosimo najnovije informacije tokom celog izbornog dana.

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