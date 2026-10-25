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Blokaderi su i danas nastavili sa brutalnim uvredama i otvorenom mržnjom prema građanima Republike Srpske. Na Iksu je blokaderka potpisana kao Maja Drljević objavila status u kojem na najprimitivniji način vređa Srbe preko Drine, nazivajući ih pogrdnim imenima i koristeći pežorativan termin "Republika Šumska", uz direktne uvrede upućene celom jednom delu našeg naroda.

- Je*eni prekodrinci već smrde po Beogradu. Izvinjavam se onima koji će glasati za studente al stvarno veća govna ne postoje od onih iz republike Šumske - stoji u objavi ovog blokaderskog naloga.

Blokaderski tvit - prekodrinci Foto: x

Ovo je samo nastavak blokaderske matrice koja je obeležila čitavu kampanju, u kojoj su otvoreno targetirali sunarodnike sa druge strane Drine.

Pamtimo i više nego neprijatne scene sa njihovih skupova, gde se na sam pomen Republike Srpske reagovalo zvižducima i negodovanjem, čime je poslata jasna poruka netrpeljivosti i mržnje. Svedoci smo sistematskog pokušaja da se građani Srpske predstave kao nepoželjni i optuže za političke prilike u Beogradu.

Izborni dan je tako samo ogolio narativ koji pod maskom političke borbe duboko vređa i deli sopstveni narod.

Blokaderi su danas napali majku Aleksandra Vučića Foto: Marko Karović, Printscreen

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