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Patrijarh srpski Porfirije poručio je da je danas važan dan za Srbiju i da bi svako trebalo da glasa po svojoj savesti, po svome izboru, vodeći računa o opštem dobru i o dobru Crkve, kao i da treba da se izbegnu mržnja, gnev i svađa.

"Zato, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, pozivam sve da ne bude mržnje, da ovaj mir koji smo zadobili na svetoj liturgiji ostane u nama, da nema gneva, da ne pobedi nečastivi. Tamo gde je mržnja, tamo gde je gnev, tamo gde je isključivost, tamo je nečastivi, onaj kome neka je daleko lepa kuća", rekao je patrijarh na liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru, saopštila je SPC.

Poručio je da sa smirenjem i poverenjem u Boga prihvatimo ono što demokratski procesi budu pokazali da jeste rezultat.

"Da znamo da je to volja Božja. Možda ne za nas u datom trenutku potpuno razumljiva, ali da je to ipak volja Božja. Ako imamo mir, kakav god da bude ishod, biće blagotvoran i biće blagosloven. Ako imamo nemir, ako imamo gnev i mržnju, bilo kakav da je ishod, on će biti poguban po sve. Svako po savesti i po svojoj slobodnoj volji, bez straha neka čini tako, vodeći računa da sačuva mir i da sačuva brata", rekao je Porfirije.

Patrijarh je istakao da je bitno očuvati mir i da razumemo da, bez obzira što imamo različite poglede, svako bi trebalo svakome da bude važniji od nekog pogleda koji je vezan za trenutak.

"Dakle, pozivam sve nas i sebe, imenom Gospoda našeg, da izbegnemo svaki gnev, svaku mržnju i svako ustajanje brata na brata. Ne postoji ništa što može biti važnije od brata i od sestre. Ako smo opterećeni gnevom, mržnjom, isključivošću, međusobnom nepopravljivom svađom, ko god da u datom trenutku dobije, u konačnici smo svi gubitnici", rekao je Porfirije.

Kako kaže, osetio je potrebu da pozove sve da se molimo da nam Bog da dobro, mir, da ostanemo i budemo ono što Sveti Sava od nas hoće.