HULIGANI NE CILJAJU KOL CENTAR 'STUDENTSKE LISTE', NAPADAJU SAMO SNS! Blokaderi objavili da imaju svoju centralu "NAŠ POZIVNI CENTAR ĆE VAS POZVATI..." (FOTO)
Grupa maskiranih huligana upala je danas u kol-centar SNS-a u Batajnici, dok s druge strane kol-centar Studentske liste nesmetano radi i niko ih ne uznemirava.
I dok su građani Srbije konstantno konstantno bombardovani pričama o nekakvim "neregularnim" kol-centrima iz kojih se birači pozivaju da izađu na glasanje, pri čemu se prstom uvek upire isključivo u SNS, prećutkuje se činjenica da takve centrale poseduje gotovo svaka politička organizacija i da su one uobičajena praksa u izbornim procesima.
Takođe, blokaderska N1 je u stilu huligana iz Batajnice pokušala da upadne u kol centar liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Skadarskoj ulici u Beogradu.
Pa tako kada "studentska lista" organizuje sopstveni kol-centar, to prolazi bez osuda i bez incidenata. Tamo niko ne upada, niti njihove volontere zastrašuju maskirani napadači naoružani palicama, iako i jedni i drugi obavljaju identičan posao -kontaktiraju ljude u okviru izbornog dana.
POGLEDAJTE UPAD HULIGANA U KOL CENTAR SNS:
Postojanje svog pozivnog centra "studentska lista" je i sama javno ozvaničila na društvenim mrežama, uz poruku:
- Danas smo tu za vas! Tokom izbornog dana naš pozivni centar biće u kontaktu sa građanima! Od 9.30 do 19.30 časova naši volonteri će vas pozivati da vas podsete na glasanje, pitaju kako ste, da li je sve u redu i da li ste naišli na bilo kakve poteškoće. Tu smo da vas čujemo, pružimo vam potrebne informacije i pomognemo da svaki prijavljeni problem stigne na pravu adresu - piše u objavi na nalogu studenti u blokadi.
I? Šta ćemo sad?
"Jel sad i vama treba da upadamo u prostorije i da vas snimamo kao što vi radite SNS aktivistima?", glasio je jedan od komentara, dok je drugi korisnik direktno upitao:
"Znači kol-centri su ipak dozvoljeni? Ili sada SNS aktivisti treba da snimaju vas i kače snimke po mrežama, kao što ste vi radili njima?".
Sasvim logična pitanja u ovom trenutku...
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