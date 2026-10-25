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Prema podacima Gradske izborne komisije, do 12 časova na parlamanetarnim izborima u Kruševcu glasalo je 29,6 odsto upisanih birača.

U 10 časova, izlaznost je iznosila 17,05 odsto, što znači da je do podneva zabeležen rast izlaznosti za 12,55 procenata.

Kruševc izbori
Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Predsednik Gradske izborne komisije Vedran Stefanović ranije je potvrdio da, prema tada dostupnim informacijama, na biračkim mestima nisu zabeležene nepravilnosti.

(Kurir.rs)

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