Politika
IZLAZNOST U KRUŠEVCU: Do 14 časova pravo glasa iskoristilo 29.6 odsto birača
- Do 12 časova u Kruševcu je na parlamentarnim izborima glasalo 29,6 odsto upisanih birača.
- Izlaznost je u odnosu na 10 časova porasla za 12,55 procentnih poena, kada je iznosila 17,05 odsto.
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Prema podacima Gradske izborne komisije, do 12 časova na parlamanetarnim izborima u Kruševcu glasalo je 29,6 odsto upisanih birača.
U 10 časova, izlaznost je iznosila 17,05 odsto, što znači da je do podneva zabeležen rast izlaznosti za 12,55 procenata.
Foto: Kurir.rs/Ž. M.
Predsednik Gradske izborne komisije Vedran Stefanović ranije je potvrdio da, prema tada dostupnim informacijama, na biračkim mestima nisu zabeležene nepravilnosti.
(Kurir.rs)
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