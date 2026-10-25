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Nikola Medenica, koji je danas napao Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, uhapšen je u akciji policije.

On je zadržan zbog razbojništva.

Žena, koja ima više od 80 godina, vraćala se iz nabavke kada joj je grupa blokadera otela kese sa namirnicama iz ruku i odgurnula je.

Kako je otkrila novinarka Olivera Miletović, jedan napadač joj je prišao, oteo kesu i isekao ruku.

-  I upravo tu ruku u kojoj je držala torbu, koja joj je inače povređena, ima problema, tako joj je jako povukao. Ona je pustila, ali joj je isekao tu ruku i onda joj se uneo u lice, i onako kroz stisnute zube opsovao joj je sina - rekla je Olivera Miletović.

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