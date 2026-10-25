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U Srbiji su večeras u 20 časova zatvorena biračka mesta na vanrednim parlamentarnim izborima. Građani su imali priliku da se opredele za jednu od 18 izbornih lista, na kojima je predloženo ukupno 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima imalo je 6.451.292 upisanih birača, a glasalo se na 8.392 biračka mesta. Glasanje je trajalo od 7 do 20 časova, a nakon zatvaranja biračkih mesta počelo je prebrojavanje glasova.

Svi birači koji su se u trenutku zatvaranja biračkog mesta u 20 časova zatekli na biračkom mestu ili neposredno ispred njega, u redu za glasanje, moći će da ostvare svoje biračko pravo i glasaju i nakon 20 časova.

1/68 Vidi galeriju Izbori 2026 Foto: Kurir, Kurir Televizija, Kosovo online printscreen

RIK se oglasio nakon zatvaranja biračkih mesta

- Obaveštavam javnost da su biračka mesta zatvorena u 20.00, osim pojedinih biračkih mesta gde je nastavljeno glasanje ukoliko je došlo do prekida glasanja dužeg od jednog sata, kao i na onim biračkim mestima gde su se u trenutku zatvaranja birači našli neposredno ispred biračkog mesta i kojima će biti svakako omogućeno glasanje. Ovom prilikom bih želeo da vas obavestim o daljoj proceduri nakon zatvaranja biračkih mesta i o utvrđivanju rezultata ovih parlamentarnih izbora. Kada je reč o prvim rezultatima izbora, želim posebno da istaknem da je zakonom propisano da rezultate glasanja utvrđuju birački odbori na svim biračkim mestima, i to za svaku izbornu listu - rekao je Dimitrijević na početku.

- Na biračkom mestu, članovi biračkog odbora predaju izborne liste lokalnoj izbornoj komisiji i vrši se skeniranje ovih zapisnika i njihova statistička obrada. Nakon toga se odmah objavljuju na web prezentaciji Republičke izborne komisije, počev od podataka sa prvog obrađenog biračkog mesta pa sve do objavljivanja ukupnih rezultata izbora. Inače, očekujemo unos prvog zapisnika negde oko 21:15, to je otprilike neka procena. To znači da se neće čekati da budu obrađena sva biračka mesta, već će rezultati biti dostupni sukcesivno kako podaci budu pristizali, unošeni u sistem i prolazili propisanu statističku obradu i logičko-računsku kontrolu. I ovo su zvanični preliminarni rezultati za koje je potrebno određeno vreme, iz prostog razloga što je neophodno vreme da se na biračkom mestu prebroje, utvrde rezultati i kasnije unesu u sedište lokalnih izbornih komisija. Podnosioci izbornih lista će, naravno, imajući u vidu da na biračkim mestima imaju svoje predstavnike koji će putem mobilne komunikacije javljati rezultate i pre nego što se zvanično obrade, imati nezvanične stratum rezultate znatno ranije - pojasnio je on.

Zatvorena biračka mesta u Srbiji

Većina biračkih mesta u Srbiji zatvorena je večeras u 20 časova, nakon što su građani od 7 časova jutros glasali na vanrednim parlamentarnim izborima. Pravo glasa imalo je 6.451.292 birača, koji su birali između 18 izbornih lista za 250 mesta u Skupštini Srbije.

Biračka mesta na kojima se još uvek nalaze građani neće biti zatvorena i oni će moći da iskoriste svoje biračko pravo.

Rad biračkih mesta moraće da bude produžen i na mestima na kojima je kasnio početak izbora ili je tokom dana došlo do dužih prekida glasanja.

Zatvaranjem biračkih mesta u 20 časova završena je i izborna tišina.

Prema podacima Republičke izborne komisije (RIK), do 18 časova glasalo je 64,89 odsto birača.

IPSOS/Cesid: Do 19 časova glasalo 67,5 odsto birača

Prema proceni IPSOS-a i Cesida, do 19 časova glasalo je 67,5 odsto birača, na osnovu 91,7 odsto obrađenog uzorka

RIK: Do 18 časova glasalo 64,89 odsto birača

Prema najnovijem preseku RIK-a, do 18 časova glasalo je 64,89 procenata od ukupnog broja birača.

U Vojvodini je glasalo 66,9 odsto, u Beogradu 65,67 odsto, u regionu Šumadije i zapadne Srbije 64,53 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 62,01 odsto.

Zapadna Srbija beleži porast izlaznosti

Izlaznost na biračkim mestima do 18 časova u pojedinim opštinama i gradovima Zapadne Srbije premašila je 75 odsto, a najveća je bila u Užicu, gde je glasalo 76,05 odsto birača.

Prema dostavljenim podacima, u Požegi je glasalo 75,54 odsto upisanih birača, dok je u Bajinoj Bašti izlaznost iznosila 75,76 odsto.

U Lučanima je pravo glasa iskoristilo 73 odsto birača, u Arilju 72,18, a u Čačku 72,11 odsto.

U Gornjem Milanovcu izlaznost do 18 časova iznosila je 71 odsto, u Novoj Varoši 69,3, a u Ljigu 69,7 odsto.

U Ivanjici je glasalo 69 odsto upisanih birača.

U Priboju je zabeležena izlaznost od 54 odsto, dok je u Prijepolju glasalo 53,1 odsto birača.

Izlaznost u Sremskom okrugu

Tri sata pre zatvaranja biračkih mesta na vanrednim parlamentarnim izborima, u Pećincima je glasalo 75,9 odsto upisanih birača, pokazuju podaci o izlaznosti do 17 časova.

U Rumi je do 17 časova glasalo 66,1 odsto birača, u Sremskoj Mitrovici i Inđiji po 63,4 odsto, u Irigu 62,1 odsto, dok je u Šidu na birališta izašlo 61 odsto građana sa pravom glasa.

U Staroj Pazovi je do 16 časova izlaznost iznosila oko 63 odsto.

Ambasada Srbije u Sarajevu: Do 15 časova glasalo 62 odsto birača

Do 15 časova pravo glasa na izborima za novi saziv Narodne skupštine Srbije na biračkim mestima u BiH iskoristilo je oko 62 odsto prijavljenih za glasanje, rečeno je danas Srni iz Ambasade Srbije u Sarajevu.

Na biračkom mestu u Ambasadi do navedenog vremena glasalo je 52,80 odsto od 1.339 registrovanih.

Iz Ambasade su istakli da je izborni proces na prevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji proticao bez problema na svih 28 biračkih mesta u BiH, na kojima je pravo glasa imalo oko 19.800 glasača.

1/45 Vidi galeriju Izbori 2026: Velike gužve za glasanje u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Zapadna Srbija: Do 16 časova glasalo više od 68 odsto birača u pojedinim opštinama

Izlaznost na izborima do 16.00 časova u gradovima i opštinama zapadne Srbije kretala se od 46 do 73 odsto.

Prema podacima izbornih komisija, najveća izlaznost zabeležena je u Kosjeriću, gde je pravo glasa iskoristilo 73 odsto birača.

U Požegi je glasalo 68 odsto, dok je u Užicu izlaznost iznosila 68,16 odsto.

U Bajinoj Bašti glasalo je 67,17 odsto birača, u Lučanima 63,9 odsto, a u Arilju 62 odsto.

U Čačku je do 16 časova glasalo 61,72 odsto birača, u Gornjem Milanovcu 61,9 odsto, a u Novoj Varoši 60,9 odsto.

U Čajetini je izlaznost iznosila 61,09 odsto, u Ljigu 59,9 odsto, a u Ivanjici 55 odsto.

U Priboju je glasalo 48,3 odsto birača, dok je u Prijepolju zabeležena izlaznost od 46 odsto.

Podaci se odnose na presek izlaznosti do 16 časova.

IPSOS/Cesid: Do 17 časova glasalo 60,8 odsto birača

Prema proceni IPSOS-a i Cesida na odsto obrađenog uzorka, do 17 časova glasalo je 60,8 odsto birača, na osnovu 91,1 odsto obrađenih.

RIK: Glasalo do 16 časova 56,38 odsto birača

RIK je saopštio da je do 16 časova glasalo 56,38 odsto birača od ukupnog broja.

Vučić u pratnji supruge, posle dugog čekanja u redu, glasao u Novom Beogradu

Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" glasao je danas, u pratnji supruge Tamare, na biračkom mestu u Novom Beogradu - u vrtiću "Tesla – nauka za život“.

1/7 Vidi galeriju Izbori 2026: Vučić sa suprugom i dalje čeka u redu za glasanje Foto: Stefan Stojanović MONDO

Tokom dana stizali su podaci o izlaznosti na vanrednim parlamentarnim izborima širom Srbije. Do 17 časova, prema procenama IPSOS-a i Cesida na osnovu 91,1 odsto obrađenog uzorka, glasalo je 60,8 odsto birača, dok je RIK saopštio da je do 16 časova na birališta izašlo 56,38 odsto upisanih birača. U pojedinim opštinama zapadne Srbije izlaznost je do 16 časova dostizala 73 odsto, dok je u Pećincima do 17 časova glasalo 75,9 odsto birača. Biračka mesta zatvorena su u 20 časova, nakon čega je počelo prebrojavanje glasova.