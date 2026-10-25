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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" upravo je stigao u izborni štab Srpske napredne stranke!

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Foto: Marko Karović

Vučić je pozdravio novinarske ekipe koje su došle u velikom broju u štab naprednjaka.

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Novinari u štabu SNS-a Foto: Marko Karović

Prema rečima reporterke Kurira, u štabu SNS atmosfera je opuštena i očekuje se i dolazak ostalih visokih funkcionera i članova stranke.

Podsećamo Aleksandar Vučić je danas sa suprugom Tamarom glasao na biračkom mestu u Novom Beogradu.

Izbori 2026: Vučić sa suprugom i dalje čeka u redu za glasanje Foto: Stefan Stojanović MONDO

Takođe, današnji dan obeležio je i strašan incident: Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, napala je grupa blokadera na Kalenić pijaci. Uhapšen je 28-godišnji muškarac.

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Sve najvažnije informacije o današnjim izborima, toku glasanja, izlaznosti i dešavanjima na biračkim mestima pratite u našem blogu uživo, gde donosimo najnovije informacije tokom celog izbornog dana.

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