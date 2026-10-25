ALEKSANDAR VUČIĆ STIGAO U IZBORNI ŠTAB! Brojne novinarske ekipe u prostorijama stranke (FOTO)
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" upravo je stigao u izborni štab Srpske napredne stranke!
Vučić je pozdravio novinarske ekipe koje su došle u velikom broju u štab naprednjaka.
Prema rečima reporterke Kurira, u štabu SNS atmosfera je opuštena i očekuje se i dolazak ostalih visokih funkcionera i članova stranke.
Podsećamo Aleksandar Vučić je danas sa suprugom Tamarom glasao na biračkom mestu u Novom Beogradu.
Takođe, današnji dan obeležio je i strašan incident: Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, napala je grupa blokadera na Kalenić pijaci. Uhapšen je 28-godišnji muškarac.
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