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Premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti, sastao se sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem na marginama Samita Berlinskog procesa 22. oktobra na Svetom Stefanu, gde su, kako je Kurti naveo, razgovarali o produbljivanju bilateralne saradnje i o povezivanju tzv. Kosova i Crne Gore kopnenom infrastrukturom.

Kurti je kazao u razgovoru Spajićem, da je Kosovo zainteresovano da o pregovrima za članstvo u Evropskoj uniji uči iz crnogorskog iskustva.

-Crna Gora je bliža članstvu u EU i zainteresovani smo da učimo iz njenog iskustva, dok Kosovo očekuje status zemlje kandidata i otvaranje pregovora o članstvu - napisao je Kurti na Fejsbuku.