Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je večeras da glasanje na vanrednim parlamentarim izborima u Srbiji teče uredno i da u RIK-u očekuju uspešan završetak izbornog dana na svim biračkim mestima. - Glasanje na velikoj većini biračkih mesta teče sada uredno, sa nekim manjim nepravilnostima koje članovi biračkih odbora međusobno uspešno rešavaju. Glasanje se polako privodi kraju -rekao je Dimitrijević na konferenciji za medije u 19.00 časova u toj ustanovi, podsećajući da građani koji su stali u red za glasanje pre zatvaranja biračkim mesta mogu da iskoriste svoje biračko pravo.

Podsetio je da svi oni koji smatraju da su oštećeni u izbornom procesu imaju mogućnost zaštite izbornog prava.

Dimitrijević je rekao da je postavljanje ograda u blizini RIK-a, čime je zatvoren pristup toj instituciji, u nadležnosti MUP-a i da pretpostavlja da je to urađeno na osnovu procena u odnosu na iskustva nekih prošlih izbora.

Dodao je da je RIK u konstantnoj komunikaciji sa MUP-om, ali se to tiče sprovođenja glasanja na biračkim mestima i eventualnim problemima koji nastanu tamo i naveo je da su pripadnici MUP-a reagovali na svako dešavanje na biračkom mestu koje je vodilo ka narušavanju reda na biračkom mestu.