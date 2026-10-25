"GLASANJE TEČE UREDNO"! Dimitrijević (RIK): Očekujemo uspešan završetak izbornog dana
Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je večeras da glasanje na vanrednim parlamentarim izborima u Srbiji teče uredno i da u RIK-u očekuju uspešan završetak izbornog dana na svim biračkim mestima.
- Glasanje na velikoj većini biračkih mesta teče sada uredno, sa nekim manjim nepravilnostima koje članovi biračkih odbora međusobno uspešno rešavaju. Glasanje se polako privodi kraju -rekao je Dimitrijević na konferenciji za medije u 19.00 časova u toj ustanovi, podsećajući da građani koji su stali u red za glasanje pre zatvaranja biračkim mesta mogu da iskoriste svoje biračko pravo.
Dimitrijević je rekao da je nekoliko incidenata širom Srbije zabeleženo tokom izbornog dana i da se incidenti pretežno dešavaju van biračkih mesta i da je za njih nadležan MUP.
Podsetio je da svi oni koji smatraju da su oštećeni u izbornom procesu imaju mogućnost zaštite izbornog prava.
Dimitrijević je rekao da je postavljanje ograda u blizini RIK-a, čime je zatvoren pristup toj instituciji, u nadležnosti MUP-a i da pretpostavlja da je to urađeno na osnovu procena u odnosu na iskustva nekih prošlih izbora.
Dodao je da je RIK u konstantnoj komunikaciji sa MUP-om, ali se to tiče sprovođenja glasanja na biračkim mestima i eventualnim problemima koji nastanu tamo i naveo je da su pripadnici MUP-a reagovali na svako dešavanje na biračkom mestu koje je vodilo ka narušavanju reda na biračkom mestu.
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