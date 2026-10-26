NOVI POSTUPAK U SLUČAJU "BANJSKA": Priština podigla optužnicu protiv Stefana Radulovića
Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv S.R. zbog navodnog učešća u sukobu u Banjskoj kod Zvečana u septembru 2023. godine, tereteći ga za navodna krivična dela "izvršenje terorističkog dela" i "teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti" tzv. Kosova.
Stefan Radulović je uhapšen u aprilu na administrativnom prelazu Merdare.
Prema navodima iz optužnice, on je 24. septembra 2023. godine u Banjskoj, zajedno sa ostalim optuženima obuhvaćenim optužnicom podnetom 11. septembra 2024. godine, učestvovao u napadu na pripadnike tzv. kosovske policije "kao deo strukturirane i teško naoružane terorističke grupe".
Podsećamo, nekoliko dana nakon hapšenja Radulovića, sud privremenih institucija u Prištini prvostepeno je osudio Vladimira Tolića i Blagoja Spasojevića na doživotne kazne zatvora, a Dušana Maksimovića na 30 godina zatvora zbog učešća u sukobu u Banjskoj.