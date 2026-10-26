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Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv S.R. zbog navodnog učešća u sukobu u Banjskoj kod Zvečana u septembru 2023. godine, tereteći ga za navodna krivična dela "izvršenje terorističkog dela" i "teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti" tzv. Kosova.

Stefan Radulović je uhapšen u aprilu na administrativnom prelazu Merdare.

Prema navodima iz optužnice, on je 24. septembra 2023. godine u Banjskoj, zajedno sa ostalim optuženima obuhvaćenim optužnicom podnetom 11. septembra 2024. godine, učestvovao u napadu na pripadnike tzv. kosovske policije "kao deo strukturirane i teško naoružane terorističke grupe".

Podsećamo, nekoliko dana nakon hapšenja Radulovića, sud privremenih institucija u Prištini prvostepeno je osudio Vladimira Tolića i Blagoja Spasojevića na doživotne kazne zatvora, a Dušana Maksimovića na 30 godina zatvora zbog učešća u sukobu u Banjskoj.

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