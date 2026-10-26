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Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra praznuju dan Prepodobne mati Paraskeve - Svete Petke. Ova svetiteljka je značajna za pravoslavce jer je pomagala bolesnima i siromašnima, a veruje se i da je posebna zaštitnica žena.

Vekovima se Svetoj Petki obraćaju za pomoć narodi jugoistočne Evrope, a sve više joj se obraćaju i nehrišćanski narodi. Svima je jedan cilj isti - da se molitvom približe svetiteljki da da im ona da pomoć i spas od svih životnih nevolja.

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Veče pred Svetu Petku ima posebno značenje

Postoje mnogi običaji koji se rade na dan Svete Petke, 27. oktobra svake godine, ali posebni su oni koji se moraju obaviti uoči praznika.

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Veče pred Svetu Petku ima posebno značenje, te se nakon večere ide odmah na spavanje.

Postoji ono što pre spavanja mora da se obavi. Obavezno se treba triput prekrstiti, pa izgovoriti molitvu: "Pomozi Bože, Sveta Petko i Sveta Nedeljo, oprosti nas ako smo što pogrešili; pomozi mi i sačuvaj me Bože od tuđe bede neviđene; sačuvaj me od rđavih misli; pomozi sutrašnji danče; daj Bože zdravlje, dobro da spavam, rđavo da ne snim, već smilje i bosilje; daj Bože zdravlje, sreću i napredak i da zdravi i živi dočekamo sutrašnji dan!"

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Soba se pre spavanja okadi tamjanom

Na ovaj način se nakon večere molio samo domaćin, a žene i deca bi se samo tri puta prekrstili. Međutim, svako se može pomoliti na ovaj način, a nakon molitve se spava.

Tamjan u kadionici Foto: Teodor Costachioiu / Alamy / Profimedia

Važno je i da se glava uvek tokom spavanja okreće istoku. Jedna ruka se stavi pod glavu, a druga pruži. Uvek se leže na desnu stranu. Tamo gde ima dece, soba se pre spavanja okadi tamjanom, da se deca u snu ne bi preplašila.

Ova svetiteljka u mnogim krajevima se slavi i kao krsna slava, a sutrašnji dan potrebno je provesti u postu na ulju.