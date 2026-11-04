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U javnosti se sve češće licitira imenima mogućih kandidata za najvažnije funkcije u budućoj vladi, od premijerske pozicije do ministarskih mesta u ključnim resorima. Iako zvaničnih potvrda nema, pojedina imena izdvojila su se u spekulacijama o budućem sastavu izvršne vlasti, a među onima koji se pominju kao mogući kandidati nalaze se profesori, univerzitetski radnici, javne ličnosti i predstavnici različitih društvenih i političkih krugova, a primetno je i da se među njima nalaze pojedinci povezani s pokretom Proglas.

Tako se za premijersku poziciju, odmah uz Dejana Šoškića, koji već duže figurira kao jedan od najozbiljnijih kandidata, pominje i ime bivše rektorke Beogradskog univerziteta Ivanke Popović. Ako Šoškić ne prođe kao predsednik vlade, bilo bi veliko iznenađenje da se ne nađe na spisku novih ministara, budući da bi bio glavni pik za ministra finansija.

O njima se priča

Jovo Bakić je jedan od retkih sa Studentske liste koji se otvoreno i javno nudi za poziciju u novoj vladi Srbije, i to za ministra policije.

Za ministra pravde najčešće se pominju sudija Miodrag Majić, ali i advokatica Sara el Sarag, prvi čovek zdravstva bio bi dr Ilija Srdanović, lekar čije je ime bilo prvo na Studentskoj listi, a najbliži fotelji ministra kulture su rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić, ali i scenarista i reditelj Željko Hubač.

Željko Hubač i Mirjana Nikolić Foto: Damir Dervišagić, BETA Amir Hamzagić

Profesorka Devete gimnazije Ana Dimitrijević važi za ozbiljnog kandidata koji će preuzeti resor prosvete, a brigu o selu unutar nove vlade mogao bi da preuzme Zlatko Kokanović.

Za ministra sporta i omladine viđeni su Mihail Dudaš ili Dejan Bodiroga.

Dejan Bodiroga i Mihail Dudaš Foto: BETA Amir Hamzagić, Tanjug/Dejan Živančević

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja moglo bi biti povereno naučnom novinaru Slobodanu Bubnjeviću, koji se priključio Studentskoj listi, dok bi resor građevinarstva mogla da preuzme Sanja Fric sa Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Sanja Fric Foto: Screenshot

U nezvaničnoj kadrovskoj kombinatorici Studentske liste pominju se i imena predsednika Sindikata sudske vlasti Nemanje Đurića i profesora Pravnog fakulteta u Kragujevcu Jovana Vujičića. Jedan od njih dvojice je, navodno, planiran za takozvani Specijalni sud za visoke funkcionere, čije osnivanje je nedavno najavila Studentska lista.

Jovan Vujičić Foto: Petar Aleksić/Mondo

Upravo je Đurić o tome govorio i objasnio da bi taj posebni sud trebalo da se bavi slučajevima visokih državnih funkcionera, bez obzira na to pripadaju li aktuelnoj ili nekoj budućoj vlasti. Profesor beogradskog Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović mogao bi rukovoditi agencijom za pravosuđe i antikorupciju.

Račun bez krčmara

Ako na prvi pogled izgleda da će pobednicima izbora, koji imaju apsolutnu većinu u parlamentu, biti jednostavno da se usaglase o kadrovskim rešenjima, to ipak nije tako, smatra Dragomir Anđelković. On za Kurir objašnjava zašto je u ovom slučaju licitiranje kadrovskim rešenjima najverovatnije račun bez krčmara.

- U javnosti se pojavljuju razna imena, polazeći od toga ko se nalazi na listi, ko se eksponirao u prilog liste i ko je kakvih stručnih kapaciteta. Međutim, sve to je račun bez krčmara, jer ako i dalje bude funkcionisao model kakav su studenti imali - da plenumi donose odluke - onda su sve priče krajnje paušalne. Setite se da su u jednom momentu i Đokić i Lompar figurirali kao ljudi koji možda budu nosioci liste, a onda ih više nije bilo. Pojavili su se neki drugi, čija imena se često nisu ni spominjala. Tako da sad imamo dilemu: da li će plenumi zadržati kontrolu nad poslanicima, odnosno da li će poslanici ostati u korelaciji s plenumima, pa će i rešavati. U tom slučaju, sve informacije koje imamo su nebitne, jer definitivno se ne zna šta će plenumi iznedriti - kaže Anđelković.

Dragomir Anđelković Foto: Printscreen X

On napominje da je druga mogućnost da se poslanici, čim sednu u parlament, počnu ponašati kao centar vlasti.

- Pošto ne postoji partija, ti poslanici bi mogli da preuzmu na sebe ulogu nekog neformalnog glavnog odbora i da sami donose odluke o budućoj izvršnoj vlasti, ili bar da nastoje da svoje odluke nametnu plenumima. U tom slučaju, vrlo verovatno ta imena koja se pominju mogu da budu realna, jer među, uslovno rečeno, društveno-politički angažovanim svetom, ta imena, pozitivno ili negativno, nešto znače. Dakle, dok ne znamo kakav će biti zapravo odnos između poslanika i plenuma, ne možemo čvrsto ni da sudimo oko toga ko će odlučivati - kaže Anđelković.

Deficit iskustva

Sagovornik Kurira smatra da bi bilo neuobičajeno ako bi se veći broj ljudi iz Proglasa pojavio u vlasti, s obzirom na stavove koje su neki potpisnici ove platforme iskazivali ranije o studentima.

- Možda može neko, pogotovo što tu ima ljudi koji imaju i operativno iskustvo, a to će biti veliki deficit nove vlasti, ali veća zastupljenost bi bila nekako nelogična u odnosu na stav studenata da neće dopustiti da niko sa strane dublje uđe. Kada je reč o imenima za premijera, mislim da je Šoškić neuporedivo operativniji, ako pričamo o funkcionisanju ekonomije ove zemlje, i jedini je koji ima ozbiljno iskustvo. Samo je pitanje u toj konstelaciji snaga da li će imati kapacitet, odnosno da li će mu biti omogućeno da napravi ekonomski tim koji će nešto raditi. Sad se nalazimo u situaciji da treba predvoditi jedan vrlo kompleksan sistem, sa mnogo negativnog, ali sprečiti i da to negativno ne dovede do pada standarda stanovništva. Ljudi žele da žive bolje, a ne gore. Neki opasan potez može da napravi haos i da se brzo izgubi popularnost Studentske liste - zaključuje Anđelković.

Mogući kandidati za Vladu Srbije Predsednik vlade - Ivanka Popović ili Dejan Šoškić Ministarstvo pravde - Miodrag Majić ili Sara el Sarag MUP - Jovo Bakić Ministarstvo prosvete - Ana Dimitrijević Ministarstvo zdravlja - Ilija Srdanović Ministarstvo za brigu o selu - Zlatko Kokanović Ministarstvo sporta i omladine - Mihail Dudaš ili Dejan Bodiroga Ministarstvo građevinarstva - Sanja Fric Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja - Slobodan Bubnjević Ministarstvo kulture - Mirjana Nikolić ili Željko Hubač Specijalni sud za visoke funkcionere - Nemanja Đurić ili Jovan Vujičić Agencija za pravosuđe i antikorupciju - Miodrag Jovanović