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Predsednički izbori u Srbiji trebalo bi, prema zakonskim rokovima, da budu održani najkasnije 27. decembra, a akademik Radomir Saičić sve češće se pominje kao mogući kandidat Studentske liste za tu funkciju. Svojim nastupima tokom i nakon vanrednih parlamentarnih izbora izdvojio se kao jedno od najprepoznatljivijih lica tog pokreta, a pojedini analitičari smatraju ga ozbiljnim kandidatom za predsednika Srbije.

Saičić se tokom izborne kampanje i nakon pobede na izborima nije libio da ističe svoje stavove koji ga svrstavaju u nacionalnu struju Studentske liste. Istovremeno je naglašavao da sve kandidate, bez obzira na ideološke razlike, povezuje "borba za istinu i pravdu".

Njegovi nastupi u ime Studentske liste doprineli su tome da postane jedno od njenih najprepoznatljivijih lica, zbog čega se u javnosti sve češće govori o mogućnosti da upravo on bude kandidat tog pokreta na predstojećim predsedničkim izborima.

Dodatnu pažnju privuklo je i to što se Saičić prvi obratio javnosti u ime Studentske liste nakon izborne pobede, što se može posmatrati i kao moguća poruka uoči predsedničke trke.

Foto: Andrej Velickovic/ATAImages

Surlić: Saičić je ozbiljan kandidat za predsednika

Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka, ocenio je da je Saičić "ozbiljan kandidat za predsedničke izbore".

- Sada, neću da zalazim u odluke Studentske liste, ali budući da se on istakao i u govorima i u nastupima, i da ima tu neku nacionalnu crtu sa kojom Studentska lista koketira duže, sigurno je jedan od mogućih kandidata za predsedničke izbore - ocenio je Surlić.

Foto: Kosovo Online

Glišić: Podržaćemo ga ako bude kandidat, ali zavisi od njegovih stavova

Moguću kandidaturu Saičića komentarisali su i pojedini akteri van Studentske liste. Među njima je Vladan Glišić, lider pokreta Narodna mreža, koji je Saičića opisao kao nekoga čiji bi politički stavovi mogli da budu bliski njihovim pogledima.

- Ako on bude kandidat za predsednika, mislim da ima šanse da to bude dobitna kombinacija, i da će mnogi koji su za Studentsku listu glasali, a suverenistički su opredeljeni, punim plućima glasati za tako nešto. U tom slučaju, i mi bismo razmišljali o tome kako se odnositi prema tome. Zavisi od toga kako će ove naše grupacije, koje međusobno pregovaraju o budućem organizovanju, reagovati na te izbore, da li ćemo mi imati nekog predsedničkog kandidata, šta ćemo raditi - naveo je Glišić.

On je dodao da bi ih Saičićeva kandidatura dovela u "prilično blagonaklon stav prema toj priči".

- Ako bude neko ko je probriselski orijentisan, onda imamo sve razloge da se protiv njega borimo, jednako kako smo se borili protiv Aleksandra Vučića - poručio je Glišić.

Šta je Saičić govorio o budućoj Vladi?

Saičić je prethodnih dana u više intervjua govorio o ciljevima Studentske liste i planovima za formiranje nove Vlade Srbije. Kako je istakao, o sastavu buduće Vlade već se razmišlja.

- Njenom formiranju prethodiće verifikacija izborne volje i konstitutivna sednica Skupštine, posle čega će u zakonskom roku biti formirana nova vlada. Cilj nam je svakako da ceo ovaj proces ne traje predugo i da se ne iscrpljuje do krajnjih zakonskih granica, ali ovom poslu pristupamo u isto vreme odgovorno i bez brzopletosti. Zaista, između 250 kandidata i većeg broja spoljnih saradnika za različite oblasti, neće biti teško izabrati stručne ljude koji će najbolje voditi zemlju. Cela Studentska lista ima zajedničke interese o kojima je već bilo reči, vladavina prava, borba protiv korupcije, oslobađanje medija, ekonomski razvoj i još mnogo toga, tako da se tu ne očekuju trzavice - rekao je Saičić.

Ko je Radomir Saičić?

Radomir Saičić rođen je 1961. godine u Beogradu. Hemiju je diplomirao 1983. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirao 1987. godine, dok je doktorat stekao 1991. na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom 1995. i 1996. godine pohađao je postdoktorske studije na Institutu za hemiju prirodnih proizvoda Nacionalnog centra za naučna istraživanja u Žif-sir-Ivetu u Francuskoj.

Akademsku karijeru započeo je 1984. godine kao asistent pripravnik na Prirodno-matematičkom fakultetu, gde je radio do 1988. Od 1989. do 1993. bio je asistent, a zatim je od 1992. do 1997. obavljao funkciju docenta na Hemijskom fakultetu. U periodu od 1997. do 2002. bio je vanredni profesor, da bi 2002. postao redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bio je šef Katedre za organsku hemiju od 1999. do 2003. godine, a tu funkciju ponovo je preuzeo 1. oktobra 2023. Član Komisije za izradu strategije naučnog razvoja Hemijskog fakulteta postao je 10. decembra 2020, dok je 12. jula 2021. imenovan za predsednika Etičke komisije.

Tokom 2005. godine bio je gostujući istraživač na Institutu za hemiju prirodnih proizvoda Nacionalnog centra za naučna istraživanja u Žif-sir-Ivetu u Francuskoj.

Od novembra 2012. do novembra 2018. bio je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, u Odeljenju hemijskih i bioloških nauka, a od novembra 2018. godine njen je redovni član.

Član je Srpskog hemijskog društva od 1984. godine, u okviru sekcija za organsku i medicinsku hemiju.

U junu 2025. godine potpisao je peticiju SANU kojom je zatražena ostavka predsednika Srbije Aleksandra Vučića, "zbog urušavanja demokratskih, institucionalnih i društvenih temelja naše zemlje".

Vučić o mogućem učešću na predsedničkim izborima

O predstojećim predsedničkim izborima govorio je i Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", koji je prošle nedelje izjavio da postoji mogućnost da njegova stranka ne kandiduje svog predstavnika.

- Zanimljivo će izgledati, ako ih uopšte bude, ne znam kako da ih bude pod ovakvim uslovima. Kako da pozovemo telefonom bilo koga? Upašće batinaši i doći će da nas tuku, doći će da nam otimaju telefone i da nas hapse, sve zajedno, jer ne sme niko u zemlji Nobelovaca da kaže da je protiv njih na bilo koji način. I kako sad da ja teram ljude da idu pod takvim uslovima i da rade kampanju? Pa to nije moguće. Nisam rekao da neću, ali postoji opcija da nećemo izaći, jer u ovim uslovima nije realno - rekao je Vučić prošle nedelje.