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Kandidat na Studentskoj listi Radomir Saičić izjavio je da ne može unapred da govori o kandidatima za sastav nove Vlade Srbije jer dogovori nisu završeni, i dodao da se o tome "već neko vreme diskutuje".

- Bićete obavešteni kao i svi ostali kada Studentski pokret i Studentska lista izdaju zajedničko saopštenje - rekao je za list Danas Saičić i dodao da se sve radi u dogovoru na relaciji Studentski pokret i kandidati sa Studentske liste.

Odgovarajući na pitanje da li su razgovori na temu nove Vlade Srbije već počeli, rekao je da je to nešto o čemu se već neko vreme diskutuje.

- Razmatramo mi to, nije da čekamo da gojimo prase na Božić. Ali šta će tačno biti, o tome se još vode razgovori. Promišlja se, sve to duboko, jer ovo je jedna nesvakidašnja situacija. Jer nikada u istoriji nisu studenti i studentsko-narodni pokret iznedrili ovakvu pobedu. Tako da sve to ima uticaja i na način kako se sastavlja i vlada, kako se radi u Skupštini -dodao je Saičić.

Naveo je da prvo na red dolazi konstituisanje Skupštine i da ona može biti sazvana vrlo brzo, ali da to ne zavisi od njih.

- Skupštinu saziva, je l’ tako, Ana Brnabić. Tako da to ne zavisi od nas. Mi ćemo, naravno, kada god ona bude sazvana, biti spremni da dođemo, da se javimo i da uradimo ono što je naš posao tu, i naša obaveza, naš dug prema biračima koji su nas izglasali - kaže Saičić.

Rekao je takođe da će se, kada Skupština bude sazvana, saznati više o daljim potezima.