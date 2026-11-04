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Avion Er Srbije i njegovo vraćanje sa leta za Moskvu i dalje je najaktuelnija vest u Srbiji! Histeriji koja je vladala na društvenim mrežama podlegli su i pojedini mediji, poput nedeljnika "Vreme", koji su objavili da jednog od putnika u avionu, Aleksandra Vulina, "na aerodromu čeka tužilac" - a izgleda da je razlog vraćanja aviona standardna bezbedonosna procedura prilkom porlaska kroz KD (kontradiverziona) vrata!

Na mrežama se tvrdilo da ovi političari "beže" u Rusiju sa koferima punim novca, zlata i robnih rezervi Srbije, u medijama se pojavila informacija da je avion vraćen kada je bio u vazdušnom prostoru Litvanije, jer Aleksandar Vulin nije prošao bezbednosnu kontrolu!

Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je komentarisao ovaj slučaj i ocenio da je Srbija za kratko vreme postala „prava banana država“.

Kako saznaje Blic - avion sa preko 150 putnika vraćen je ne beogradski aerodrom jer se tokom Vulinovog prolaska kroz KD vrata čuo karakterističan zvuk koji mnogi opisuju i u narodu je poznatiji kao "pištanje". Prema njihovom izvoru, Vulin je tokom prolaska "zapištao", ali kada se vratio i prošao ponovo - taj zvuk se nije čuo te je nastavljeno njegovo ukracavanje na let.

Zaposleni na aerodromu su učinili ono što nalaže bezbedonosna procedura - morali su da vrate avion za Beograd kako bi još jednom proverili sve putnike. Nakon što je avion sleteo nazad u Beograd, Vulin je prvo sam prošao kontrolu, a zatim sa svim ostalim putnicima. Pokazalo se da je sve u redu i putnici su se ukrcali ponovo u avion i nastavili svoj put za Moskvu sa ogromnim zakašnjenjem od čak sedam sati.

Avion je u ranim jutarnjim satima sleteo u Moskvu sa svim putnicima!

Aleksandar Vulin, koji je bio u avionu koji je vraćen iz Moskve, kazao je sinoć da je prošao sve provere i da ne postoji ništa nelegalno za šta bi mogli da ga terete. On kaže da je spavao u avionu i da nije znao šta se dešava, ali da nema ništa nelegalno.

Za medije se odmah oglasio i Dušan Bajatović koji je kazao da je u Moskvu krenuo službeno, da he njegov odlazak u Rusiju u vezi sa problemima u snabdevanju gasom i u plata prometu nakon slučaja Alta banke, da su na letu uglavnom bili ruski državljani kao i da je ceo let prespavao.

Podsetimo, kompanija Er Srbija saopštila je juče uveče da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva vraća u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.