Slušaj vest

Lider opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić obraća se javnosti uživo putem društvenih mreža.

Vučić se obraća iz sedišta SNS-a, gde je, kako je rekao, održano mnogo sastanaka u prethodnom periodu.

Aleksandar Vučić ocenio je da će pobeda demokrata na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno zakomplikovati situaciju u najmoćnijoj zemlji sveta, ali i na spoljnopolitičkom planu, zbog očekivanog produžetka sukoba na Bliskom istoku.

- Očekujem da Izrael radi na proširenju svoje zone uticaja i bezbednosne zone i u Siriji i u Libanu - rekao je Vučić.

On je dodao da očekuje da Amerika, zajedno sa svojim saveznikom, žešće napadne Iran.

Kako je istakao, to će, osim većeg broja žrtava i težih političkih posledica, doprineti i rastu cena nafte i naftnih derivata.

Vučić je istakao da je važno da se nova vlast što pre formira kako bi počela da se bavi nagomilanim problemima, iako, kako je primetio, ne vidi da je to naročito zanima.

- Verujem da će Tramp prkosno prihvatiti ovaj poraz, nastaviti da se bori i da će ovo biti najduža predsednička kampanja u istoriji - rekao je Vučić.

On je dodao da će svako ko u naredne dve godine potceni Trampa i pomisli da je poražen i politički izgubljen napraviti veliku grešku.

O događajima nakon izbora

Vučić je izjavio da su, kako je naveo, bili jedini koji su upozoravali na događaje u Srbiji tokom prethodnih deset dana, ocenjujući da je reč o vaninstitucionalnom delovanju onih koji su pobedili na izborima, ali nisu spremni da preuzmu odgovornost.

- Da se ne lažemo, reč je o vaninstitucionalnom divljanju onih koji su pobedili na izborima, jer nikakvu odgovornost nisu u stanju da preuzmu na sebe, pa to baš pod plaštom neinstitucionalnog delovanja pokušavaju da sakriju ne samo svoju nemoć, već i sve ono što žele da urade, a da za to mogu da okrive nekog drugog - rekao je Vučić.

On je podsetio na ranije izjave o upadima u restorane i druge objekte, navodeći da je sinoć grupa koju je nazvao bandom kriminalaca upala i u hotel Hajat, gde je, prema njegovim rečima, maltretirala prisutne.

- I obaveštavaću vas o svemu ovome, kad već policija i tužilaštvo neće. I zanimljivo, iako sam govorio o konkretnim slučajevima, niko ni na koji način nije reagovao, niko nikoga nije priveo, niko nikoga nije uhapsio - naveo je Vučić.

Dodao je da, prema njegovim tvrdnjama, ljudima stižu poruke sa zahtevima za novac, uz preciziranje koliko novca treba da donesu, gde i na koji način.

- Reketirani, prebijani, ubijani, i svi se prave kao da se ništa ne događa - zaključio je Vučić.

O vraćanju aviona Air Serbia

Vučić je ocenio da je Srbija za kratko vreme postala „prava banana država“, navodeći kao primer slučaj sa avionom koji je sinoć leteo redovnom linijom za Moskvu, a u kojem su se nalazili Aleksandar Vulin, Dušan Bajatović i Nenad Popović.

"Da vidite koliko nam je zemlja za kratko vreme postala prava 'banana država' možete i po sledećem: ovo sinoć je, da nije tragično zbog gubitka ogromnog novca, pažnje, ugleda i reputacije sticane više od deceniju, slučaj Vulin", rekao je Vučić.

On je objasnio da je avion leteo redovnom linijom za Moskvu i da su se u njemu nalazili Bajatović, Popović i Vulin, ističući da su sva trojica veoma poznata i da bi ih putnici lako prepoznali.

Prema njegovim rečima, kada se avion nalazio u blizini Vilnjusa, na svega nekoliko minuta od ulaska u ruski vazdušni prostor, stiglo je naređenje da se vrati.

"I onda, negde kod Vilnjusa, na ulazu, nekoliko minuta je nedostajalo da se otvori vazdušni prostor Rusije, oni uzmu i kažu: 'Vratite avion'. I to kaže jedan potrčko koji je želeo da se dodvori Studentskoj listi, ili po direktnom nalogu Studentske liste, jer se oni igraju sa tim: vraćaj avione, ne vraćaj avione, to tako mali Perica zamišlja život", naveo je Vučić.

Dodao je da je avion vraćen u Beograd, zbog čega su putnici izgubili između osam i devet sati.

"Vratili su putnike još sat i 50 minuta, dva sata nazad, još čekanja u Beogradu tri i po sata, i onda opet na put. Dakle, ljudi su izgubili nekih osam-devet sati, i Vulin je u Moskvi", rekao je Vučić.

Na kraju je dodao da, kako tvrdi, za takvu odluku nije bilo nikakvog osnova.

"Pošto, naravno, nisu imali ništa", zaključio je Vučić.

O optužnicama

Vučić je komentarisao izjave pojedinih kritičara, među kojima je pomenuo i Štimca, navodeći da su najavljivali kako će Vulin biti uhapšen i da je njegova politička sudbina već odlučena.

"U međuvremenu ste slušali razne nesrećnike ovde, od Štimca do svih drugih: 'Sad će valjda da ga ćorkiraju, sad je gotov' i tako dalje. Oni misle da oni podižu optužnice i da to tako funkcioniše u nekoj državi", rekao je Vučić.

On je zatim postavio pitanje ko će snositi troškove zbog vraćanja aviona, navodeći da šteta, kada se sve uračuna, nije manja od milion evra.

"A ko će to da plati? Tu šteta, kada sve uračunate, nije manja od 1.000.000 evra. Ko će to da plati? A o reputacionom riziku, o gubitku ugleda, o svemu drugom, da i ne govorim. O maltretiranju ljudi, da i ne govorim", naveo je Vučić.

Zapitao je i da li je to vlast kakvu građani žele, dodajući da se stanje neće promeniti samo od sebe.

"Je l' to vlast kakvu hoćemo? Ili ne, ne, to će se kao promeniti. Neće se promeniti. Ako niste u stanju da svojom ličnom odgovornošću, svojom borbom, svojim zalaganjem za institucije i uspostavljanje javnog reda i mira to uspete da obezbedite danas, verujte mi, jednako teško biće sutra", poručio je Vučić.

On je ocenio da takva vrsta progona govori o onima koji je sprovode, a ne o ljudima koji su njome obuhvaćeni, pozivajući ih da se, umesto izmišljanjem i progonom, bave konkretnim stvarima koje nameravaju da urade.