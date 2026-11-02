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Viši sud u Beogradu i Viši sud u Novom Sadu objavili su danas zvanična saopštenja o pomilovanjima ukupno 23 osobe protiv kojih su vođeni ili se i dalje vode krivični postupci pred tim sudovima. Međutim, među objavljenim imenima nema nijedne osobe za koju se navodilo da ima bilo kakvu odgovornost u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, što pokazuje da je spisak prethodnih pomilovanja ipak bio lažan.

Na spisku pomilovanih, objavljenom tokom predizborne kampanje, nalazila su se, između ostalih, imena Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski i Nebojše Šurlana. Međutim, u zvaničnim saopštenjima Viših sudova u Beogradu i Novom Sadu, objavljenim danas, ne navodi se da je bilo kod od njih pomilovan od strane tadašnjeg predsednika države Aleksandra Vučića.

Ko je, zapravo, pomilovan?

Prema zvaničnim informacijama, Viši sud u Beogradu i Viši sud u Novom Sadu dobili su 2. novembra od Ministarstva pravde odluke o pomilovanju doneo za ukupno 23 osobe.

Među pomilovanima je bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović, koja je oslobođena od krivičnog gonjenja za krivično delo trgovina uticajem. Istom odlukom pomilovan je Nebojša Đokić, oslobođen od krivičnog gonjenja za pranje novca, kao i Marko Pavlović, kojem se na teret stavljalo teško ubistvo u pokušaju.

Od krivičnog gonjenja oslobođena je i Dragana Živadinović, koja se teretila za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Pomilovanje je obuhvatilo i Miloša Dugalića, čija je molba usvojena 20. avgusta ove godine. On je oslobođen daljeg izdržavanja zatvorske kazne na koju je osuđen presudom Apelacionog suda u Beogradu od 20. marta 2025. godine.

Pomilovano i 18 osoba u Novom Sadu

Istovremeno, Viši sud u Novom Sadu saopštio je da je od Ministarstva pravde dobio odluke o pomilovanju 18 osoba protiv kojih se vode postupci pred tim sudom.

Kako je navedeno, Ministarstvo pravde dostavilo je dopise 2. novembra, uz odluke o pomilovanju predsednika Srbije donete 27. septembra, u postupcima pokrenutim na inicijativu ministra pravde po službenoj dužnosti 25. septembra.

Od krivičnog gonjenja oslobođeni su Gorski Matović, Igor Elez, Stevica Kiš, Aleksandar Kocić, Ognjen Stanković i Nemanja Narači. Njima su se na teret stavljala krivična dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, primanje mita, teška telesna povreda i izazivanje opšte opasnosti.

Pomilovanje se odnosi i na Anju Pitulić, Jovana Dražića, Dejana Bagarića, Doroteu Antić, Branislava Đorđevića, Milu Pajić, Davora Stefanovića, Srđana Đurića, Mladena Cvijetića, Lada Jovovića, Mariju Vasić i Lazara Dinića.

Oni su oslobođeni od krivičnog gonjenja za krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje, kao i za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Odluke o pomilovanju donete su 27. septembra, a tada je Aleksandar Vučić, pre podnošenja ostavke na mesto predsednika Srbije, izjavio da je odlučio da pomiluje ukupno 49 osoba.