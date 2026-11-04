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Pobeda Studentske liste na izborima u Srbiji otvara mogućnost za deblokadu sredstava iz evropskog Plana rasta, čiju je isplatu Evropska komisija zadržala zbog demokratskog nazadovanja. Međutim, zbog neispunjavanja reformskih obaveza u vreme prethodne vlasti, Srbija bi do kraja godine mogla trajno da izgubi oko 265 miliona evra, izjavio je visoki zvaničnik EU uoči objavljivanja godišnjeg izveštaja o proširenju.

Prema podacima iznetim na neformalnom brifingu, Srbija je već trajno izgubila 40,8 miliona evra zbog isteka prvog dodatnog roka za sprovođenje reformi. Krajem godine ističe i drugi “grejs” period, što bi moglo da dovede do gubitka još oko 224 miliona evra.

"Veoma je verovatno da će i taj novac biti izgubljen", naveo je zvaničnik, naglašavajući da se sredstva izgubljena zbog isteka rokova ne mogu naknadno povući.

Od ukupno oko 1,6 milijardi evra predviđenih za Srbiju u okviru Plana rasta, do sada je isplaćeno samo 168 miliona evra predfinansiranja.

Zvaničnik je objasnio da postoje dve kategorije neisplaćenog novca iz Plana rasta - sredstva koja Srbija trajno gubi zbog neispunjavanja reformskih obaveza u predviđenim rokovima i sredstva za reforme koje su već sprovedene, ali čija je isplata zadržana zbog ocene Komisije o demokratskom nazadovanju.

Za ovu drugu kategoriju novac je i dalje na raspolaganju i mogao bi da bude isplaćen ukoliko Komisija proceni da su ponovo ispunjeni neophodni demokratski preduslovi. Isplata će zavisiti od ispunjenja uslova

Međutim, sama promena vlasti neće biti dovoljna za automatsku deblokadu sredstava.

"Ne možemo jednostavno da kažemo državama članicama da sada imamo novu vladu i da zato treba isplatiti novac. Moraju da budu ispunjeni odgovarajući uslovi", poručio je zvaničnik EU.

Evropska komisija spremna je da sa predstavnicima Studentske liste već pre formiranja nove vlade započne tehničke razgovore o tome kako ubrzati reforme i omogućiti korišćenje preostalih sredstava.

U Briselu smatraju da bi saradnja sa novom vlašću mogla da omogući ubrzanje reformi i korišćenje preostalih sredstava, ali naglašavaju da će isplate zavisiti od konkretnih rezultata i ispunjavanja uslova iz Reformske agende Srbije.