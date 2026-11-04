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U fokusu njihovog sukoba našlo se suštinsko pitanje: Svedočimo li početku oslobađanja zarobljenih institucija ili opasnom presedanu i proceduralnom haosu?

Vraćanje države građanima ili preuranjena euforija

Upitan kako iz pravnog ugla vidi nagle poteze unutar sistema i postupanje u međuperiodu do formiranja nove izvršne vlasti, advokat Aleksandar Radivojević ocenio je da je reč o nužnom procesu vraćanja otetog poretka.

- Ovo vidim kao početak povratka države onima kojima i pripada - građanima i institucijama. Do ovih izbora institucije su bile zarobljene i praktično blokirane. Sada, u legitimnom međuperiodu dok se čekaju konstituisanje Skupštine i izbor nove vlade, ljudi u sistemu shvataju da je došlo vreme da institucije konačno rade svoj posao bez pritisaka.

Radivojević se potom osvrnuo na reakcije dojučerašnjih nosilaca vlasti, posebno apostrofirajući finansijske tokove i izgovore odgovornih lica koji se pojavljuju pred istražnim organima.

- Izuzetno je licemerno kada oni koji su urušili sistem i institucije tretirali kao sopstveni posed danas lamentiraju o nekakvoj 'banana državi'. Građani su na ovim izborima dali nedvosmislen referendumski odgovor: stavili su tačku na autokratsku vlast koja je izgubila legitimitet zbog urušavanja države i afera, poput izvlačenja novca preko Alta banke.

Kao advokat sa više od 35 godina staža, dobro znam da je osnovna linija odbrane uvek izgovor 'nisam znao'. Međutim, ključno pitanje za nosioce funkcija, od guvernera do viceguvernera, glasi: da li su morali i trebali da znaju? Sve to mora biti isterano na čistac.

Aleksandar Radivojević, advokat Foto: Kurir Televizija

Govoreći o potezu koji je izazvao najviše bure u javnosti - zaustavljanju i vraćanju putničkog aviona sa linije za Rusku Federaciju , beogradski advokat stao je u odbranu bezbednosnih službi na aerodromu.

- Upravo to se vidi i na primeru aerodroma: načelnik obezbeđenja je vratio avion jer procedura kontrole putnika i prtljaga nije bila ispoštovana. Vreme u kojem pojedinci bez ikakve funkcije - poput Aleksandra Vulina, prolaze kontrole s rukama u džepovima, mimo zakona i pravila koja važe za sve građane, mora postati prošlost - istakao je Radivojević.

Foto: Beta Milan Ilic

Kao ključni oslonac za temeljne promene i konačni rasplet nagomilanih afera, Radivojević je podvukao ulogu posebnih pravosudnih organa.

- Verujem u Tužilaštvo za organizovani kriminal. Glavni tužilac je jednom izjavio da 'svaki predmet ima svoje vreme'. U sistemu u kojem je sva moć bila koncentrisana u rukama jednog čoveka i jedne partije, ljudi su se s razlogom plašili za sopstvenu bezbednost i egzistenciju. Onog trenutka kada je nestao strah od telefonskih naređenja, profesionalci unutar sistema počeli su da rade svoj posao - što potvrđuju i drugi predmeti koji su godinama stajali u fiokama. Vreme je sazrelo da predmeti izađu na svetlost dana i da se u Srbiji konačno uspostavi stvarna pravna država.

"Ne bih se složio da institucije nisu radile svoj posao"

Nasuprot ovakvom tumačenju, novinar i publicista Saša Gajović otvorio je svoje izlaganje opaskom da se u javnim ocenama prelazi granica objektivnosti, te da se rad institucija ne sme meriti ličnim simpatijama.

- Imam donekle drugačiji stav u odnosu na prethodnog sagovornika i moram da ukažem na nekoliko propusta u njegovom izlaganju, iako retko viđam da advokati prave takve greške. Pomenuli ste institucije u više navrata. Ne bih se složio sa ocenom da one nisu radile svoj posao. Možda nisu postupale onako kako bismo mi lično želeli ili voleli i sam imam ozbiljne zamerke, naročito kada je u pitanju kadrovska politika, ali to ne znači da nisu funkcionisale. Da bude sasvim jasno, nisam član nijedne političke partije - govorim isključivo na osnovu onoga što znam, a znam mnogo.

Gajović je zatim direktno osporio legalnost i opravdanost poteza bezbednosnih struktura na beogradskom aerodromu, upozoravajući na materijalnu štetu i maltretiranje putnika.

- Što se tiče samog incidenta na aerodromu i najava privođenja, tu se otvara ključno pitanje: ko je zapravo izdao nalog? Govori se o izvesnom šefu obezbeđenja, ali ostaje otvoreno pitanje da li je to lice uopšte imalo zakonska ovlašćenja da donese odluku o vraćanju aviona sa piste.

Kako možemo sa sigurnošću tvrditi da procedura nije bila ispoštovana - da li je to neko procenio na monitoru ili neposrednim uvidom? Posledica takvog poteza jeste da su svi putnici izloženi nepotrebnom maltretiranju, da bi nakon ponovne kontrole isti ti ljudi ponovo ušli u avion i bezbedno sleteli u Moskvu.

Pored narušavanja komfora putnika, neko mora da postavi pitanje i ogromnih finansijskih troškova koji su time nastali. Očigledno je da u celom tom postupku stvari nisu izvedene onako kako pravila i zakon nalažu.

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"Nije ovo sud da mi ubacujete ono što nisam rekao!"

Ovakva relativizacija problema izazvala je hitnu reakciju Radivojevića, koji je prekinuo sagovornika insistirajući na tome da se ne sme žmuriti pred decenijskom korupcijom.

- Dozvolite da vam odgovorim na tu vašu primedbu. Samo neko ko svesno odbija da vidi realnost, ili ima direktan interes da je prećuti,- može da tvrdi kako su institucije u ovoj zemlji funkcionisale. Kao advokat sa višedecenijskim iskustvom u sudnicama i pred državnim organima, iz prve ruke znam koliko one zapravo nisu radile svoj posao i sa kakvom smo se sistemskom korupcijom svakodnevno suočavali. Zato je tvrdnja da je u sistemu sve funkcionisalo besprekorno potpuno neodrživa - poručio je advokat.

Vidno zatečen advokatovom opaskom, Gajović je odlučno odbacio insinuacije, navodeći primere iz svakodnevnog života kao dokaz da upravni mehanizmi nisu bili mrtvo slovo na papiru.

- Nemojte, ovo nije sud da mi ubacujete ono što nisam rekao. Nijednog trenutka nisam rekao da su institucije funkcionisale savršeno. Rekao sam da su radile svoj posao, doduše možda ne uvek onako kako bismo želeli, očekivali ili kako bi po pravilu trebalo. A zašto je to tako - to nije pitanje za mene. Govorim iz ličnog iskustva: kada sam dobio poziv za sud, odazvao sam se, dao izjavu i postupak je sproveden. Otišao sam u svoju opštinu Stari grad i izvadio dokumenta za vozačku dozvolu, završio preglede u medicini rada - dakle, sistem u praksi operativno funkcioniše.

U nastavku replike, publicista je zamerio Radivojeviću na preteranom emotivnom naboju, pozivajući se na sopstvene pravničke korene.

- Kao diplomirani pravnik koji potiče iz porodice sa dugom pravničkom tradicijom, moram da vam kažem da ostrašćenost koju pokazujete nikada nije dobar saveznik u ozbiljnoj polemici. Hajde da objektivno sagledamo stvari: da kažemo šta je valjalo, šta nije i šta je trebalo ispravitii.

Gajović je potom dodao da prihvata izbornu volju, ali je pozvao na uzdržanost i predložio vremenski test za novo rukovodstvo.

- Saglasan sam s vama da su građani izašli na ulice i jasno poručili da žele promene. Međutim, tek ćemo videti kako će te promene izgledati u praksi. Voleo bih da se na ovom istom mestu sretnemo za šest meseci ili godinu dana, pa da podvučemo crtu i analiziramo rezultate. Možda će biti bolje, a možda i gore - to niko sa sigurnošću ne može da tvrdi. Razlika između nas je u tome što ste vi apriori ubeđeni da će sve funkcionisati besprekorno i neuporedivo bolje nego ranije, dok ja zadržavam oprez i profesionalnu distancu.

Saša Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

Na ove navode advokat Radivojević se momentalno nadovezao opaskom "Izvinjavam se, samo da odgovorim gospodinu, pošto on kaže: institucije savršeno funkcionišu", a zatim napravio oštru distinkciju između obične birokratije i političke zloupotrebe pravde:

- Objasniću vam vrlo precizno gde i kako su te institucije zapravo funkcionisale. Naravno da administrativni poslovi teku: ako pokrenete brakorazvodnu parnicu, postupak ide svojim tokom; ako podnesete tužbu za naknadu štete, sud će postupati; ako ne platite kaznu za parking, sistem će vas odmah sankcionisati - istakao je Radivojević.

Kako bi dokazao selektivnost sistema, Radivojević je podsetio na scene stranačkih skupova i ignorisanje kršenja propisa od strane nadležnih organa.

- Međutim, gde su te iste institucije kada je bio ograđen i uzurpiran park u centru grada - prostor u kojem su se moja deca nekada igrala, a kroz koji građani godinu i po dana nisu mogli slobodno da prođu? Da li i u tim situacijama institucije funkcionišu.

Polemika je u tom trenutku dostigla vrhunac, pa je advokat otvoreno skrenuo pažnju sagovorniku na ton komunikacije.

- I još nešto: nešto ste stariji od mene i to uvažavam, ali ne dozvoljavam da mi se obraćate s visine i s takvim paternalističkim tonom delite lekcije o tome kako treba da razmišljam. I te kako poštujem zakon - i upravo je zakon najvažniji temelj ove države - istakao je Radivojević.

Aleksandar Radivojević, advokat Foto: Kurir Televizija

Pokušavajući da raspravu vrati u normativne okvire i objasni svoje viđenje sistema, Gajović je podsetio na sopstveno profesionalno učešće u krojenju zakonskih akata.

- Podsetiću vas, ukoliko to niste znali, da je privatizacija medija sprovedena još 2016. godine. Lično sam bio član radne grupe koja je pisala te zakone i izuzetno ih dobro poznajem. Upravo zato i danas smatram da ta zakonska rešenja nisu dobra, te da ih je neophodno menjati i dopunjavati, ali isključivo kroz institucionalnu i zakonom predviđenu proceduru.

Nakon što je advokat kratko dobacio "Onda razumem vaš stav", Gajović je spustio tenziju i priznao da dobar deo iznetih primedbi stoji:

- Kritika koju ste izneli ima dosta jakih argumenata i na mestu je, da odmah to raščistimo. U mnogim stvarima koje ste kritički naveli apsolutno se slažem s vama, tu nema dileme. Nisam neko ko stvari posmatra isključivo crno-belo, dovoljno sam obrazovan i razuman da prepoznam činjenice - poručio je Gajović.

Obrazlažući zašto je važno ne zaboravljati prethodne etape razvoja institucija, Gajović je ponovio poziv na oprez i strpljenje.

- Kada se vraćam na 2016. godinu, činim to s jasnim razlogom: čovek mora da se osvrne na prošlost kako bi gradio bolju budućnost. To je prirodan pristup svakoga ko želi zrelo da promišlja - time nikako ne sporim vaš način razmišljanja. Ipak, neophodno je imati širi pogled iza sebe. Uostalom, i vi se osvrćete unazad kada govorite o tome kakve su institucije bile nekada, a kakve bi trebalo da budu ubuduće. Zato i ponavljam: hajde da se nađemo u ovom studiju za šest meseci ili godinu dana, pa da objektivno vidimo kako ta nova vlast zaista funkcioniše i da li građani imaju razloga da budu zadovoljni njenim radom.

Saša Gajović, novinar i publicista Saša Gajović Foto: Kurir Televizija

Završnu reč u studijskoj debati preuzeo je Aleksandar Radivojević, koji je energično stao iza građanskog bunta, sporeći zvanične podatke o izlaznosti i naglašavajući istorijski značaj prelomnog trenutka.

- Možda vam moja strast smeta, ali građani Srbije su ovim potezom pokazali jasnu volju i izborili slobodu. Građani su masovno izašli na birališta i, uprkos zvaničnim procentima od 60 ili 70 odsto, uveren sam da je odziv bio daleko veći, s obzirom na nerealne biračke spiskove od preko šest miliona upisanih birača u državi koja nema toliki broj stanovnika.

Zaključujući svoje izlaganje, advokat je poručio da se promena raspoloženja više ne može zaustaviti i da se profesionalizam budi čak i u strukturama sile.

- To je bio svojevrsni referendum i žao mi je onih koji nisu osetili tu kolektivnu energiju oslobađanja. Vreme je da shvatimo da smo slobodni. Nemam nikakvu vlast, niti pretenziju da bilo koga usmeravam, samo iznosim iskren stav o novoj realnosti. Na pitanje da li će institucije profunkcionisati - čvrsto verujem da hoće, pre svega zato što to narod nedvosmisleno traži, a promena svesti zahvata i ljude unutar samog aparata, uključujući i policiju - zaključio je Radivojević.

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Kurir.rs

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