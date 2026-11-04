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Lider SNS Miloš Vučević podržao je Informer televiziju i građane koji su se okupili ispred REM-a.

- Ne mogu da kažem da očekujem ništa dobro, nažalost, gledajući na sve ono što se dešava od 26. oktobra i prvog napada na vašu kuću. Čudni aršini, ne pravni, mogu da nas upute na to da će zavladati jednoumlje, da će cenzura biti apsolutna. Što je pogubno za celo srpsko društvo. To nije pitanje jedne partije - rekao je Vučević za Informer.

On je naglasio da je ponosan na svoju stranku i istakao da, kada su bili odgovorni za državu, nisu ugrozili nijedan medij, nikad nisu upali ni na jedan medij, kao ni ugrozili zaposlene.

- Danas vidimo da, iako su se gotovo sve televizije priklonile na stranu studentsko-blokaderskoj listi, sad treba da ugase jedinu televiziju koja je zadržala svoj subjektivitet, a to je Informer. Bilo je mnogo signala da se nazivamo da nismo ljudi, sve najgore, pre svega prema Aleksandru Vučiću, izmišljanje stotina afera. Ta dehumanizacija, kriminalizacija, traje više od osam godina i kulminirala je prethodne dve godine. Onda kažu da smo teoretičari zavere - reči su lidera SNS.

Vučević je dodao i da su Aleksandar Vučić i SNS pokazali šta znači demokratsko ponašanje u porazu, kako ističe, za njih neprijatnom porazu.

- Šta smo nakon toga dobili? Gašenje Informera, policija pretražuje kontejnere, lov na veštice, čuli smo da su Srbi manjina u Crnoj Gori, da SPC mora da promeni kalendar, da patrijarh treba da podnese ostavku. Njih revolucija interesuje, zato se njima ne žuri sa formiranjem Skupštine. Hoće da prave haotično stanje, da se banke gase, da se ruši srpska ekonomija - zaključio je.