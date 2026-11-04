"Morali su da nas zaustave i slome. Ekonomska stagnacija je blaga reč za ono što će uslediti u zemlji. Dolaze teška vremena u kojima će sigurno radno mesto biti privilegija. Godine su potrebne da se nešto izgradi, a dovoljan je dan da se sve izgrađeno sruši", poručuje Đurđević Stamenkovski.

"A kad je to pa bilo lako? Kad je nama u Srbiji bilo lako? Taman smo krenuli da nižemo neke rezultate, taman smo krenuli da se uspravljamo, taman smo se učinili zemljom koja je ekonomski stabilna. Ne daju nam ljudi, ne daju nam. Odmah stranac kaže: 'Gde ćeš ti mali Srbine?' Pa nisi ti predviđen da budeš gazda. Tvoja je sudbina sudbina roba. Pošto ne mogu sada da te čizmom svojom okupiram niti da nateram da je ljubiš, naći ću one u tvojim redovima koje ću da zavedem."