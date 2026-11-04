Slušaj vest

V.d. predsednika Srbije i potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić obratila se javnosti iz Narodne skupštine.

Podsetimo, Ana Brnabić je ranije danas bila ispred REM-a, gde se okupio veliki broj ljudi da digne glas protiv gašenja medija.

"Osetila sam potrebu da vam se obratim na tri važne teme. Prva je stanje medijske scene u Srbiji nakon današnje sednice REM. Druga je kriminal koji vlada i hara Srbijom danima. I treća je vreme odgovornosti".

1/9 Vidi galeriju Govori iz Narodne skupštine Foto: Marko Kranjc

O stanju medijske scene

"Danas je i zvanično počela diktatura Studentske liste, diktatura plenuma i plenumaških komesara. Danas smo videli ne samo gašenje medija, ukidanje slobode medija, već smo takođe videli kako izgleda kada se određeni mediji nisu dovoljno brzo povinovali diktaturi plenuma i plenumaških komesara. Dakle, povinovali se jesu, ali ne dovoljno brzo. Videli smo kako se disciplinuju".

"Vrhunac cinizma je, kako su u strahu velike oči, kada je jedan od advokata TV Informer rekao da je član Saveta REM-a Šabić podneo prijave protiv TV Informer, bio bi red i najlogičnije moguće da se Šabić izuzme od odlučivanja zbog sukoba interesa. Jer, sve ostalo je kadija te tuži, kadija ti sudi. Sumrak razuma je da su jednoglasno odlučili da ne postoji sukob interesa. To svet nije video. To samo da pokažu koliko su poslušni".

Foto: Marko Krajnc

"Danas smo od drugog člana regulatornog tela Dubravke Valić Nedeljković čuli kako je Draganu Vučićeviću, koji se samo borio za svoj medij i ljude koji rade na njegovoj televiziji, a Informer je najgledanija televizija, rekla da je neprimereno kako se on ponaša prema instituciji kakav je REM. Ne postoji više institucija REM, ponajmanje nezavisna institucija. Vi ste danas ugasili institucije".

"Ovaj dan će ostati crnim slovima upisan u istoriji ove zemlje. Ovo nije samo dan kad je pod studentskom diktaturom ugašena sloboda medija, već su pokazali da pod vladavinom Studentske liste nema institucija".

O kriminalu

"Još jednom apelujem da oni koji su preuzeli samo one institucije kojima mogu da vladaju terorom i uterivanjem staha u kosti, a Studentska lista je preuzela policiju i tužilaštva da zavodi teror, kao što je to bilo sa direktorom Jovine gimnazije koji nije hteo da im se povinuje. Od jutra 26. oktobra haraju Srbijom, reketiraju privrednike, ucenjuju ljude poslovima, prete ubistvima samo zato što Studentska lista vlada terorom. Vratite institucije da štite građane. Svi najgori klanovi su slavili pobedu Studentske liste, slavila je Bojana Belivuk, slavio je i Radoje Zvicer..."

Foto: Marko Krajnc

O odgovornosti

"Što se tiče današnje konferencije Studentske liste, oni ne žele da preuzmu odgovornost ni rešavanje stvari u energetici, privredi... Žele da preuzmu samo one kojima mogu da zavode teror. Oni su nas, verovali ili ne, pitali šta mi nameravamo da uradimo. Ljudi, vi ste vlast. Mi smo to uradili, ostavili punu kasu, bezbednost za građane Srbije... Sad nije pitanje šta ćemo mi, nego šta ćete vi da uradite. Pokazali ste da ne želite da preuzmete odgovornost i da pojma nemate šta ćete da radite osim da sprovodite teror nad svima koji misle drugačije od vas, da sprovodite lov na veštice. Mi smo ostavili sigurnost i zato će ta sigurnost trajati još neko vreme i tu građani mogu da budu bezbedni. Nakon toga, i svega što smo danas videli, neka je ovoj zemlji i svima nama, Bog u pomoći".

"Dok se ne pobedi teror, pozivam svaku časnu osobu u Republici Srbije da se ne plaši i slobodno govori protiv ovakve vrste diktatura".

"Za 14 godina nijedan mediji nije ugašen, a ovi su za osam dana već počeli da gase i disciplinuju".

Foto: Marko Krajnc

O aboliranju Marka Pavlovića

Na pitanje da prokomentariše to što je Aleksandar Vučić, dok je bio predsednik, abolirao Marka Pavlovića koji je u Ruzveltovoj kolima udario studentkinju i teretio se za pokušaj ubistva, Ana Brnabić je rekla: