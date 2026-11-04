- Osporavam navode ovog uvredljivog i nadasve netačnog teksta ciji je jedini cilj da me neosnovano diskredituje i prikaže u negativnom svetlu na osnovu izmišljotina. Naime, izuzev navoda da je na Zlatiboru održano savetovanje koje je organizovala Advokatska komora Beograda (AKB) i da sam bila jedan od panelista, sve ostalo što je izneto je neistina, maliciozna izmišljotina i uvreda.

- Da se radi o neprofesionalnom, neetičkom i zlonamernom postupanju proizilazi pre svega iz činjenice da je prenos panela bio javno dostupan na linku koji je objavila AKB, ali da je Kurir umesto provere navoda neimenovanih učesnika prosto odlučio da objavi laž. Besmislena je tvrdnja da sam pretila hapšenjem sudija i tužilaca kada dođem na vlast, kako na panelu, tako i ranije, a kako doslovno ništa slično nisam rekla. Obmana javnosti je i navod da sam iznosila netačne podatke, iako se ne navodi koji su to konkretno podaci bili netačni. Jasno je da se ovim izmišljotinama pokušavaju potkrepiti neistine da najavljujem obračune posle promene vlasti, da predstavljam program Proglasa, odnosno tzv. "Studentske liste" i obračun sa aktuelnim režimom. Besmislice koje su objavljene najbolje demantuje snimak samog savetovanja koji nije objavljen. Podvlačim da se o objavljenim lažima oglasila i AKB koja ih je u celosti demantovala, ali ni njihovo saopštenje nije objavljeno na portalu Kurir, kako bi čitaoci ostali obmanjeni prethodno plasiranim neistinama.