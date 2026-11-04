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U Višem sudu u Beogradu danas je za 23. novembar odloženo suđenje u slučaju "Generalštab", zbog izostanka jednog od optuženih Gorana Vasića, čiji advokat je dostavila sudu dokumentaciju da je hospitalizovan na Institutu za kardiovaskularne bolesti.

Tužilaštvo je predložilo da se predmet u odnosu na Vasića odloži, dok je odbrana tražila odlaganje suđenja, a jedan od Vasićevih branilaca, Dragan Palibrk je rekao da je "histerija" oko ovog slučaja verovatno dovela do pogoršanja Vasićevog stanja, kao i da je ovo prvi put da odbrana traži odlaganje suđenja.

Sudija je obrazložio da je medicinskom dokumentacijom opravdan izostanak Vasića, kao i da bi njegovo prisustvo bilo neophodno radi upoznavanja sa dokazima koji je trebalo da budu izvedeni.

Specijalni sud
U Višem sudu u Beogradu odloženo suđenje u slučaju "Generalštab" Foto: Marko Kranjc


U ovom slučaju su optuženi ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović i v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić.

Osumnjičenima je stavljeno na teret da su izvršili dva krivična dela - zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba", a na prethodnim ročištima su izneli odbranu i negirali krivicu.

Ispred suda su se pre današnjeg suđenja okupile dve male grupe građana, od kojih su jedni zviždali i negodovali kada su optuženi dolazili u sud, dok je druga grupa aplaudirala.  

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Odloženo suđenje u slučaju "Generalštab", izostao optuženi Goran Vasić Izvor: Tanjug

 (Tanjug)

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