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Profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski podigao je buru i u Srbiji i u Hrvatskoj posle sopstvenog razotkrivanja da je kao vlasnik profila "Prijatelj studenata" pomagao borbu za rušenje vlasti u Srbiji. 

Aleksandar Maršavelski - pismo studentima u Danasu
Aleksandar Maršavelski - pismo studentima u Danasu Foto: Danas printscreen

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov objašnjava zašto nema mesta čuđenju da je čovek iz hrvatske obaveštajne službe bio jedan od savetnika Studentske liste. 

- Nije mogao da izdrži ovaj Aleksandar Maršavelski i morao je da se oglasi i da kaže: "Ja sam taj koji je rukovodio Studentskom listom u ovoj kampanji". Lik je profesor na univerzitetu, što je manje bitno, a što je mnogo bitnije je to što je uključen u rad hrvatskih obaveštajnih službi.

Nalazi se u telu koje služi za kontrolu rada hrvatskih obaveštajnih službi. Znači lik iz hrvatskog obaveštajnog sektora je preko dnevnika Danas svake nedelje objavljivao smernice za kampanju Studentske liste. I evo to je sad javno priznao - kaže Jovanov na Instagramu.

On je rekao da je naivno misliti da to neki ljudi nisu znali.

- Sa druge strane, nije iznenađenje ni za koga ko je ozbiljno pratio kampanju, samo mi je muka od toga da se priča kako su ljudi bili zavedeni i kako nisu znali. Apsolutno su znali. Ko je god hteo da vidi, mogao je da vidi koliko je naloga na društvenim mrežama otvoreno u Hrvatskoj, koliko su se hrvatski mediji i portali uključili u ovu kampanju i sve ostalo.

I to što je on sada u fazonu "nisi opalio dok se nisi pohvalio" je možda iznenađenje nekome ko je ovlaš pratio kampanju. Nikom drugom - poručio je Jovanov.

Podsećamo, od ovog otvorenog pisma Aleksandra Maršavelskog koji je uzburkao i domaću i hrvatsku javnost, još se nije ogradila Studentska lista, niti ga je komentarsiala,a jedina koja je zasad reagovala na navode u pismu je Vanja Bajović, profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu.

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