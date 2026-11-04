"Ponovo se potvrdilo ono staro, da kada loše govoriš o drugima, najviše kažeš o sebi. Nije prošlo nekoliko dana otkako su završeni izbori u Republici Srbiji, i novoizabrana vlast krenula je munjevito da gasi svaki prostor za drugačije ispoljavanje mišljenja i stava. A borili su se, kao što znate, tobože za vladavinu prava, pravnu državu i medijske slobode. 14 godina u Srbiji nije zabranjen nijedan jedini medij. Nije bilo potrebno ni 14 dana od izbora da novoizabrana vlast zabrani emitovanje informativnog programa televiziji Informer, kao i emitovanje vesti i jutarnjeg programa televiziji Prva. I to najbolje govori o njihovom licemerju, zato što je reč o ljudima koji su se kleli u tekovine demokratije, ali očigledno nema demokratije za protivnike demokratije. I to je recept koga će se oni držati u narednom periodu, nastojeći da savladaju svaki narodni otpor svih onih ljudi koji vide da teška vremena dolaze za Srbiju i koji, naravno, ne žele da ćute. Ali ne zaboravite, taj medijski mrak u koji hoćete da zavijete Srbiju je gust, i najgušći je upravo pred zoru", rekla je Đurđević Stamenkovski.