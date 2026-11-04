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Bezbednosno-informativne agencije (BIA) oglasila se saopštenjem povodom, kako se navodi, neistinitih, tendencioznih i zlonamernih tvrdnji o navodno protivzakonitom postupanju.

"Sve lažne, tendenciozne i zlonamerne tvrdnje o navodno protivpravnom postupanju BIA izričito odbacuje kao maliciozno smišljene sa isključivim ciljem dodatne destabilizacije već narušenih bezbednosnih prilika u Republici Srbiji, kao i urušavanja Ustavom utvrđenog poretka. Rad BIA u najteže vreme nosili su časni ljudi, koji su svoj život posvetili zaštiti Republike Srbije i njenih građana, i koji sve svoje aktivnosti sprovode strogo uz poštovanje Ustava i zakona Republike Srbije", navodi se u saopštenju.

Iako se u saopštenju ne precizira o kojim se tvrdnjama radi, pretpostavlja se da se one odnose na pisanje nedeljnika "Radar", koji je danas objavio da je BIA prisluškivala prostorije redakcije, glavnu urednicu i dva novinara, njihove automobile i stanove. Prethodno je ovaj list objavio da je BIA priskuškivala i pojedine tužioce Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) i pratila im imejl komunikaciju zbog postupka "Nadstrešnica".

Iz BIA u saopštenju navode i da "uprkos svim pokušajima eksponenata stranih službi i grupa za pritisak, BIA će i u budućem periodu postupati isključivo na planu zaštite Ustavom utvrđenog poretka, bezbednosti Republike Srbije i samo njenih državnih interesa, kao što je jasno definisano Zakonom o BIA i drugim zakonima koji uređuju delokrug rada BIA.