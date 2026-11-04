Međuizbori, odnosno midterms, održani su u Sjedinjenim Američkim Državama. Republikanci i predsednik SAD Donald Tramp, doživeli su težak poraz, pošto će demokrate kontrolisati nove sazive i Kongresa i Senata. Za kontrolu Predstavničkog doma potrebno je najmanje 218 mesta, u Senatu je ključna granica 51 glas, a plavi tabor, odnosno demokrate obezbedile su oba. Najveći pojedinačni šok za republikance je težak poraz u Teksasu, posle čak 38 godina, ali i drugim nekadašnjim "crvenim tvrđavama". Šta su Amerikanci najviše zamerili predsedniku Trampu?