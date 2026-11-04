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Nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, na kojima je većinu glasova odnela Studentska lista, politička scena u Srbiji zabeležila je prve značajne promene posle 14 godina vlasti Srpske napredne stranke.

Iako je Aleksandar Vučić formalno podneo ostavku na mesto predsednika države krajem septembra kako bi predvodio listu na parlamentarnim izborima, stvarni prenos političkog uticaja i prva faza funkcionisanja države bez njegovog prisustva na čelnim pozicijama izvršne vlasti otpočeli su praktično u izbornoj noći.

Kurir donosi hronološki informativni pregled ključnih političkih, institucionalnih i društveno-ekonomskih događaja zabeleženih u prvih deset dana od promene vlasti.

26. oktobar (dan 1)

Republička izborna komisija (RIK) objavila je prve zvanične rezultate na osnovu većine obrađenih biračkih mesta, potvrđujući da je Studentska lista osvojila više od 52 odsto glasova.

Svetski i regionalni mediji opširno su izveštavali o političkim promenama u Beogradu, a strani zvaničnici slali čestitke. Iz Pionirskog parka uklonjene su zaštitne ograde koje su se tamo nalazile.

00:05 Pionirski park Izvor: Mondo/Petar Aleksić

Pripadnici tzv. zborova upali u redakciju televizije Informer, polomili inventar i maltretirali zaposlene. Upad osudio i šef delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat,

Studentska lista pozvala svoje pristalice da se pridruže slavlju na Slaviji i da ne idu pred medijske kuće.

1/18 Vidi galeriju Pripadnici Studentske liste slave pobedu Foto: Nemanja Nikolić

27. oktobar (dan 2)

Nastavljene su postizborne procedure i prebrojavanje glasova u RIK-u. Stranački pravni timovi podneli su prigovore na nepravilnosti na pojedinim glasačkim mestima, što je rezultiralo odlukom lokalnih izbornih komisija da se glasanje ponovi na ukupno 53 biračka mesta širom Srbije.

Jedan od lidera Studentske liste Radomir Saičić izjavio da neće biti lako i da vlast nije privilegija. Srspka napredna stranka obeležila stranaču slavu Sveta Petka.

28. oktobar (dan 3)

U okviru tekućih sudskih postupaka koji privlače veliku pažnju javnosti, u Beogradu je održano peto ročište u slučaju „Generalštab" protiv Nikole Selakovića, gde se raspravljalo o izlaganju novih dokaza.

Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, izjavila da bez uvođenja sankcija Rusiji nema napretka ka EU.

Radomir Saičić izneo stav u kojem kaže: "Sankcije nisu rešenje, nećemo da ih uvodimo".

Manja Grčić, generalna direktorka RTS-a, podnela ostavku.

29. oktobar (dan 4)

Rukovodstvo ALTA banke ad Beograd oglasilo se saopštenjem u kojem je navelo da se banka suočava sa kontinuiranim pritiscima, ali da je njeno poslovanje i dalje stabilno.

Istovremeno, u javnosti su se pojavile prve informacije o vanrednim kontrolama Narodne banke Srbije (NBS) u ovoj finansijskoj instituciji zbog problema sa likvidnošću.

Studentska lista održala konferenciju za medije u Pionirskom parku sa koje su pozvali uzbunjivače da se jave, zatražili smete u raznim ustanovama i institucijama i otvaranje ili ponovno otvaranje više istraga.

Aleksandar Vučić najavio reforme u SNS i da u Glavni odbor ulaze dve trećine novih ljudi, a u Predsedništvo SNS polovina.

30. oktobar (dan 5)

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je zvaničnu odluku o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci ad Beograd i pokretanju stečajnog postupka, navodeći da je ugrožen interes deponenata. Upravljanje bankom preuzela je Agencija za osiguranje depozita (AOD), a računi banke su blokirani.

00:05 Alta Banka Izvor: Mondo/Petar Aleksić

Finansijska kriza se istog dana prelila i na Severnu Makedoniju, gde je tamošnja centralna banka uvela privremenu upravu u ALTA banku AD Bitolj (koja je u većinskom vlasništvu beogradske banke) i ograničila isplate klijentima.

31. oktobar (dan 6)

Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci.

Aleksandar Vučić se pojavio u medijima i dao izjavu u kojoj je kritikovao zahteve Studentske liste za smenama u institucijama i pravosuđu, naglasivši da se promene moraju vršiti isključivo po zakonu.

1. novembar (dan 7)

Obeleženo dve godine od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

1/17 Vidi galeriju Komemorativni skup u Novom Sadu Foto: Nemanja Nikolić, Dnevnik.rs

Održani su ponovljeni parlamentarni izbori na 53 biračka mesta na kojima je pravo glasa imalo oko 24.000 građana. Nakon zatvaranja birališta, RIK je objavio konačne rezultate sa svih 8.392 biračka mesta u zemlji: Studentska lista osvojila je ukupno 53,01 odsto glasova (140 mandata), dok je lista „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" završila sa 38,98 odsto glasova (103 mandata).

2. novembar (dan 8)

Javna tužilaštva i policija intenzivirali su privođenja i ekonomske istrage.

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), određen je pritvor do 48 sati Davoru Macuri, odgovornom licu ALTA banke, pod sumnjom da je iz trezora banke nelegalno izneto 45 milijardi dinara.

3. novembar (dan 9)

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Davoru Macuri i još dvojici osumnjičenih za malverzacije u ALTA banci. Privredni sud je zvanično otvorio stečajni postupak, a Agencija za osiguranje depozita imenovala je Banku Poštanska štedionica za isplatu osiguranih depozita (do 50.000 evra) građanima i privredi.

Održan skup ispred Palate pravde, na koji je pozvao Vukša Dragović, koji predvodi Stranku suverenista, a na kojem je iznet protest protiv "terora koji se sprovodi u Srbiji nakon 25. oktobra".

00:37 Savski venac skup Izvor: Kurir

4. novembar (dan 10)

REM održao sednicu na kojoj su razmatrane prijave protiv televizije Informer. Savet REM-a izrekao je meru zabrane emitovanja informativne emisije "Jutro" na TV Informer u trajanju od sedam dana. Na sednici Savet je izrekao i dve mere zabrane za TV Prva: zabranu emitovanja vesti na jedan dan i zabranu emitovanja jutarnjeg programa u trajanju od pet dana.

REM protest Foto: Stefan Stojanović MONDO

Iz TV Informer tvrde da je reč o "prekom sudu" i da je unapred doneta odluka o gašenju te medijske kuće.

Odloženo suđenje za Generalštab, optuženi Goran Vasić i dalje u bolnici.