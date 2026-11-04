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Ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat predstavio je danas u Evropskoj kući u Beogradu Godišnji izveštaj za 2026. godinu i rekao da je Evropska unija spremna da tesno sarađuje sa budućom vladom, dodajući da podržavaju reforme u ključnim oblastima i da bi Srbija ponovo mogla da postane jedna od predvodnica zemalja kandidata.

Bekerat je predstavljajući izveštaj o Srbiji ocenio da je objavljen u važnom trenutku za Srbiju - 25. oktobra i istakao da su građani jasno rekli da žele vladu koja će se, kako je rekao, boriti protiv korupcije, slobodno i nezavisno pravosuđe, slobodne medije, demokraske insitucije i stvorili priliku za nov politički angažman i reforme.

Bekerat je izrazio očekivanje da će Studentska lista reforme koje je postavila kao prioritetne vrlo brzo početi da sprovodi u delo.

"Mi smo spremni da ih podržimo, ne zato što Brisel to traži već što građani Srbije to očekuju", rekao je on.

Bekerat je naveo i da je Evropskoj uniji potrebna snažna Srbija, a da su glasači novoj vladi dali snažan mandat za napredak na evropskom putu.

"Srbija ima sve što joj je potrebno da odlučno krene ka EU, a sa demokratijom i vladavinom prava u srži ponovo može da postane jedna od predvodnica zemalja kandidata", rekao je on i dodao da je EU spremna da podrži reforme da bi se išlo napred.

Bekerat je istakao da su to reforme koje moraju prve da se dese, a vladavina prava je, kako kaže, temelj za druge reforme.

Kako je naveo, izveštaj dolazi i u važnom trenutku za EU, jer proširenje postaje realnost, dodajući da četiri zemlje na tom putu napreduju, uključujući i Crnu Goru koja je blizu finiša.

Ocenio je da je Srbija među zemljama sa najvećim stepenom usklađenosti sa propisima EU, a prema procenama Komisije, ispunjava tehnička merila za otvaranje klastera 3, te dodao da je Operativni tim napredovao u zakonskom usklađivanju, ali da je "slaba usklađenost sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom".

On je rekao i da Srbija mora da se angažuje u dijalogu sa Prištinom i da sprovodi svoje obaveze bez daljeg odlaganja.

Na pitanje da li podržavaju kažnjavanje TV Informera, Bekerat je kazao da je sloboda medija vrednost EU, ali da je važno da svaki akter na javnoj sceni snosi odgovnost za ono što se kaže kao i da nezavisna tela razmotre koje mere treba preduzeti ako treba.

Bekerat je kazao da je izveštaj predstavio ministru za evropske integracije u tehničkom mandatu, Nemanji Staroviću, kao i predstavnicima Studentske liste.

Najavio je da će Izveštaj sutra predstaviti Nacionalnom konventu, a sledeće nedelje poslovnoj zajednici, a zatim će biti predstavljen u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.