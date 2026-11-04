"Njihov predlog za četiri radna dana nedeljno uništiće Srbiju. Samo da vidimo hoće li se držati svoje reči. Ja se nadam da nisu lagali, da je to bilo samo besmisleno dodvoravanje. Uništiće nam zemlju, nećemo imati ništa od čega možemo da živimo i ništa od čega možemo da jedemo. Ali šta da radite, mi smo deo nekog šireg eksperimenta i izgleda da smo morali kroz ovu muku, kroz ovo čistilište, da prođemo", rekao je Vučić u snimku na Instagram nalogu "avucic".