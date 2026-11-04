"NJIHOV PREDLOG ZA ČETIRI RADNA DANA NEDELJNO UNIŠTIĆE SRBIJU" Vučić: Samo da vidimo hoće li se držati svoje reči
Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je danas da će predlog Studentske liste da se u Srbiji radi četiri dana nedeljno uništiti Srbiju.
"Njihov predlog za četiri radna dana nedeljno uništiće Srbiju. Samo da vidimo hoće li se držati svoje reči. Ja se nadam da nisu lagali, da je to bilo samo besmisleno dodvoravanje. Uništiće nam zemlju, nećemo imati ništa od čega možemo da živimo i ništa od čega možemo da jedemo. Ali šta da radite, mi smo deo nekog šireg eksperimenta i izgleda da smo morali kroz ovu muku, kroz ovo čistilište, da prođemo", rekao je Vučić u snimku na Instagram nalogu "avucic".
Pojedini mediji preneli su prethodno deo iz programa Studentske liste u kom se navodi da će "poslodavcima koji se za to opredele omogućićti da, uz očuvanje zarada zaposlenih, uvedu četvorodnevnu radnu nedelju sa punim radnim vremenom od 32 časa".