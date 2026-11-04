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"Nova izvršna vlast u Srbiji nosi veliku odgovornost, da ne izneveri očekivanja građana, a suzbijanje korupcije, biće među ključnim ekonomskim prioritetima buduće vlasti", izjavio je kandidat Studentske liste Dejan Šoškić za Newsmax Balkans. 

Gostujući u emisiji Stav dana BiH, Šoškić je naglasio da bi nova Vlada Srbije mogla da bude formirana u narednih mesec dana, nakon formalnog okončanja izbornog procesa i konstituisanja novog saziva Skupštine.

- Videćemo da li ćemo u četvrtak dobiti izveštaj Republičke izborne komisije (RIK). Nakon toga, od odluke predsednice parlamenta zavisi kada će sazvati novu sednicu. Vrlo verovatno ćemo u sledećih mesec dana imati Skupštinu i odmah nakon toga i vladu - rekao je Šoškić.

Upitan da li bi prihvatio mesto mandatara, odnosno premijera Srbije ukoliko bi mu takav predlog bio upućen, Šoškić je rekao da bi o tome razmišljao ako bi predlog došao od studenata i bio rezultat demokratskog procesa.

- Zasad sam potpuno zadovoljan svojim statusom kao jedan od 250 kandidata za mesto narodnog poslanika - poručio je naš sagovornik.

Šoškić takođe očekuje da će budući predsednik Srbije biti kandidat koga predloži Studentska lista, što bi, prema njegovoj oceni, omogućilo uspostavljanje koherentne strukture vlasti.

- Siguran sam da je sada ponovna prilika za Srbiju, ali takođe i veliki teret za novu izvršnu vlast, da se očekivanja ne iznevere - ukazao je Šoškić.

Prema njegovim rečima, na Studentskoj listi se nalazi više od 150 doktora nauka, a Šoškić očekuje da bi među njima mogli da budu i kandidati za obavljanje izvršne vlasti.

- Ne bih se iznenadio da među njima vidimo izvanredne kandidate za obavljanje izvršne vlasti. To je jedna od najkompetentnijih potencijalnih poslaničkih grupa, ne samo u parlamentu Srbije, nego možda i znatno šire - ukazao je Šoškić. 

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Foto: Printscreen Newsxmax Balkans

"Oslobodićemo medije u potpunosti"

Šoškić je predočio da se studenti zalažu za donošenje zakona o lustraciji, ali kao jedan od najznačajnijih prvih koraka posebno je izdvojio potpuno oslobađanje medija.

- Oslobađanje medija je počelo samom promenom koja se desila prošlog vikenda, kada smo imali izbore, ali to nije dovoljno. Mediji u Srbiji moraju se funkcionalno osloboditi, pre svega elektronski mediji i mora da funkcioniše Savet REM - pojasnio je Šoškić.

"Stranim investitorima ne davati novac iz budžeta"

Osvrnuvši se na ekonomske teme Šoškić, koji je i bivši guverner Narodne banke Srbije (NBS), je u intervjuu pojasnio da davanje direktnih državnih podsticaja stranim kompanijama nije optimalno dugoročno rešenje, posebno kada nije izvesno da li one donose tehnologije i proizvodnju koje Srbija ne bi mogla samostalno da razvije.

- Ne treba direktno iz budžeta davati novac stranim investitorima, a posebno ne u slučaju kada nismo sigurni da oni donose neke tehnologije i proizvodnju i usluge koje mi inače samostalno ne bismo mogli da osvojimo - rekao je Šoškić.

Prema njegovoj oceni, veća podrška trebalo bi da bude usmerena ka domaćem preduzetništvu i privrednicima, dok bi strane investitore trebalo privlačiti kvalitetnim institucijama i obrazovanim kadrovima.

- Više bi trebalo da se podstiče domaće preduzetništvo i domaći privrednici, ako se već daju sredstva iz subvencija, a da se strani investitori privlače kvalitetnim institucijama i kvalitetno obrazovanim ljudima - naveo je bivši guverner NBS.

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Foto: Printscreen Newsxmax Balkans

"Korupcija izvlačila ogroman novac iz javnih fondova"

Šoškić je posebno naglasio da je Srbija od 2012. godine, a posebno od 2014. i 2015. godine, u kontinuiranom padu kada je reč o institucionalnom razvoju, vladavini prava i borbi protiv korupcije.

- Sada je prevagnula svest o tome da je potrebno da se ljudi od znanja angažuju i zaštite ustavni poredak, republiku, demokratiju, slobodu medija, slobodu mišljenja, slobodu glasanja na izborima, ljudska i građanska prava - predočio je Šoškić.

Govoreći o najvećim ekonomskim problemima Srbije, Šoškić je kao jedan od ključnih izdvojio korupciju i, kako je naveo, izvlačenje velikih sredstava iz javnih fondova. On je kritikovao i način na koji su, prema njegovoj oceni, usmeravana javna sredstva, navodeći kao primere projekte poput EXPO i nacionalnih stadiona.

- Imali ste favorizovanje trošenja koje je uslovljavalo ogromne izdatke, kao što su neki projekti koje je jako teško definisati u vrednosnom smislu. Naravno, tu su infrastruktura, ali vidimo EXPO, nekakve nacionalne stadione i puno toga drugog što je zapravo bilo vrlo pogodno za korupcionaške poslove - poručio je Šoškić.

Prema njegovoj oceni, oslobađanje od korupcije omogućilo bi da se više javnog novca usmeri u oblasti od neposrednog značaja za građane.

- Onog trenutka kada se Srbija oslobodi korupcije, tada će definitivno u javnim sredstvima biti više novca - ocenio je

Potrebna ulaganja u obrazovanje, nauku i istraživanje

Kao drugi važan ekonomski prioritet, Šoškić je izdvojio izlazak Srbije iz zamke srednje razvijenosti. Ocenio je da zemlja ima relativnu ekonomsku stabilnost, ali da su dohoci i nivo tehnološkog razvoja i dalje niski.

- Strane direktne investicije, iako značajne, nisu u dovoljnoj meri donosile nove i visoke tehnologije, zbog čega se privreda nije brže pomerala ka stvaranju veće dodate vrednosti - pojasnio je naš sagovornik.

Šoškić je kao jedan od prioriteta studentskog programa naveo i nepristrasan poreski sistem, uz ocenu da poreske obaveze moraju da važe za sve.

- Studentska lista se zalaže, s jedne strane, za suzbijanje korupcije, a s druge strane za potpuno nepristrasan odnos prema tome ko plaća i koliki porez. Poreze moraju plaćati svi - zaključio je Šoškić.

Kurir.rs/Newsmax Balkans

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