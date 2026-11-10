- Dve godine su blokirali šta god su hteli - vrtiće, fakultete, tužilaštva, sudove, mostove, auto-puteve, škole, medije. Bukvalno šta god su hteli, kad god su hteli i koliko god su hteli. Vlast koju je vodio Aleksandar Vučić je tolerisala, niko zbog toga nije uhapšen, niko optužen. Kakav je to zli diktator.... A ovi sad - lepota, demokratija, sloboda: blokiraj nešto i odmah 5 godina zatvora! On: diktator i monstrum. Oni: demokrate i građanisti. Uživaj, Srbijo, u slobodi i demokratiji. Stigla je! - napisala je ona na mreži Iks.