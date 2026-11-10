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Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević podnela je ostavku na tu funkciju, saopšteno je danas iz Grada Užica.

Kako je navedeno u saopštenju, odluku je donela zbog zdravstvenog stanja i potrebe da se u potpunosti posveti oporavku, nakon višegodišnjeg angažovanja i obavljanja odgovornih poslova u lokalnoj samoupravi.

Dva mandata bila na čelu Užica

Funkciju gradonačelnice Užica obavljala je u dva uzastopna mandata. Na čelo grada došla je 2020. godine, postavši prva žena na toj funkciji u istoriji Užica. Za drugi mandat izabrana je u julu 2024. godine, kada joj je povereno da i u naredne četiri godine predvodi gradsku izvršnu vlast.

U saopštenju Grada Užica ističe se da je tokom mandata bila posvećena razvoju grada i unapređenju infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, kulture i drugih oblasti značajnih za život građana.

„Grad Užice upućuje joj iskrenu zahvalnost na dosadašnjem radu, uloženom trudu, odgovornosti i posvećenosti u realizaciji brojnih aktivnosti i poslova od značaja za grad i njegove građane. Poštujući njenu odluku, želimo joj pre svega uspešno lečenje, dobro zdravlje i brz oporavak, uz uverenje da će sve ono što je u prethodnim godinama bilo zajednički započeto nastaviti da bude u funkciji daljeg razvoja Užica“, navedeno je u saopštenju.

Za danas je zakazana sednica Skupštine grada, na kojoj će biti konstatovana njena ostavka, a očekuje se i izbor novog gradonačelnika.