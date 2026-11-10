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Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević oglasio se rano jutros i otkrio da su mu trojica policajaca po nalogu Tužilaštva došla na kućnu adresu kako bi ga priveli, i to tačno pred suđenje u REM-u danas.

- Dobro jutro. Upravo su, po nalogu tužilaštva, ne znam tačno kog, trojica policajaca došla na moju kućnu adresu. Jedan je kapetan, druga dvojica su nižih činova. Upravo ispred vrata konsultuju se sa tužilaštvom, imaju nalog da me privedu na suđenje u vezi sa krivičnim delom uvreda u produženom trajanju. Ovo se nikada nije dešavalo! Čekaju instrukciju od tužilaštva šta da rade, da li mogu sam da dođem danas u 15 časova ili moraju da me privedu. Zamolio sam ih da me puste da idem danas na saslušanje u REM, gde nam sude celoj televiziji sa idejom da nas zabrane! - rekao je Vučićević.

On je upozorio javnost da je u pitanju direktan plan da se spreči iznošenje istine o udaru na Informer.

- Neki su smislili da ne budem u REM-u tako što će da me privedu po prijavi za koju ni ne znam koja je, nisu mi dali ni primerak. Plašim se da je ovo plan da me uhapse, liše slobode i onemoguće da danas kažem odbranu u vezi sa planom da ugase Informer! Zbranili su mi i da ih snimam pod pretnjom privođenja. Neki drugi, videli ste šta ovih dana radi Šarović policajcima i žandarmeriji, bezobzirno ih snima i proganja i nikom ništa, a ja poštujem pravnu državu ako je uopšte više ima - naglasio je glavni urednik Informera.

Vučićević je na kraju poručio da revolucionarni teror "Studentske liste" neće uplašiti ni njega ni redakciju Informera.

- Ovo je strašan skandal i molim vas da delite ovaj video da ljudi u Srbiji vide kako funkcioniše država u kojoj je na vlast došla Studentska lista! Nećemo se uplašiti, neće nas ućutkati šta god radili. Mogu i da nas hapse, borićemo se iz zatvora! Živi bili! Živela Srbija! - zaključio je Vučićević.

Kako je naveo, nalog za privođenje izdala je sudija Sanja Vujačić iz Drugog osnovnog suda u Beogradu, i to po krivičnoj prijavi funkcionerke Sanje Fric sa "Studentske liste"

Vučićević je objasnio da je posle konsultacija policije sa sudijom i tužilaštvom ipak pušten da ode na današnju sednicu REM-a, gde se odlučuje o sudbini Informer TV.

- Posle konsultacija sa sudijom i tužilaštvom, policajci su me pustili da odem na sednicu REM-a, uz obavezu da odmah dostavim dokaze da sam tamo. Sudija Sanja Vujačić naložila je moje privođenje jutros po krivičnoj prijavi koju je protiv mene podnela Sanja Fric sa Studentske liste! Zamislite, dve nedelje posle izbora oni bi da stražarno hapse i sprovode novinare! Nikada u istoriji Srbije i Evrope zbog krivičnog dela uvrede niko nije uhapšen niti stražarno sproveden. Ovo je bukvalno teror Studentske liste! - poručio je Vučićević.