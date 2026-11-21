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Demokratska praksa, neki bi rekli i političko džentlmenstvo, nalaže (šta god ko o tome mislio) da opozicija bude zastupljena kada se dodeljuju potpredsednička mesta u parlamentu. Praksa, dobra bez ikakve sumnje, ovog puta je, međutim, prekršena.

I baš tim povodom, koji je i tema ovog teksta, iznesena su mnoga, međusobno dijametralno suprotna mišljenja.

Ostali kratkih rukava

Iz ugla autora, čiji potpis je iznad ovoga što čitate, ovo što se dogodilo nije dobro. Tačnije, loše je! Ali hajde prvo da iznesemo činjenice, a onda i da vidimo kako su ih komentarisali aktuelni politički akteri.

Dakle, za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić.

Potpredsednici Narodne skupštine Srbije Foto: Privatna arhiva

Svi ti ljudi kandidati su Studentske liste, a najjača (i suštinski jedina) opoziciona grupacija u parlamentu, koju predvodi Aleksandar Vučić, ostala je kratkih rukava. Podsetimo, u prethodnim sazivima parlamenta opoziciji je nuđeno više potpredsedničkih mesta, kao i mesta predsednika odbora. Nekad je to prihvatano, nekad nije, ali da je nuđeno, jeste.

Idemo sada na reakcije...

Potpredsednica Skupštine Srbije i poslanica Studentske liste Sara Valentik izjavila je u holu parlamenta da "SNS mafija nema pravo govora, nema pravo da ima poslanike, nema pravo da ima potpredsednike ni generalne sekretare"!

Ova izjava usledila je nakon završetka konstitutivne sednice 15. saziva Narodne skupštine, tokom koje su sva mesta potpredsednika pripala kandidatima Studentske liste, dok su predstavnici liste SNS napustili salu tokom glasanja.

- Danas smo bili svedoci kako je SNS opet pokušavao da uzme u svoje ruke nešto što nije njihovo. SNS mafija nema pravo govora, nema pravo da ima poslanike, nema pravo da ima potpredsednike, nema pravo da ima generalne sekretare. Mi smo danas izabrali naše potpredsednike, šest potpredsednika, među kojima su i pripadnici nacionalnih manjina, i mnogi drugi stručnjaci. Takođe, izabrali smo i našeg predsednika Narodne skupštine i izabrali smo novog generalnog sekretara. Tokom izbornog procesa SNS je napustio salu i time je dokazao da ga demokratija o kojoj toliko priča uopšte ne zanima - poručila je Sara Valentik.

Demokratski kapacitet

Na to je reagovao poslanik SNS Vladimir Đukanović, koji je poručio da je demokratija na udaru, a da je gotovo 1,8 miliona građana ostalo bez prava na svoje predstavnike:

- Slika i prilika revolucionarnog terora koji nam je došao. Demokratija je sahranjena, sloboda govora ugašena, a skoro 1,8 miliona ljudi nema pravo na svoje predstavnike, niti da im se čuje glas. Hvala potpredsednici parlamenta što nam je priznala kakvi diktatori su okupirali naše najviše zakonodavno telo.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

Politički analitičar Srđan Barac ocenio je za Kurir da je Studentska lista trebalo da podrži izbor dva potpredsednika Narodne skupštine iz redova Srpske napredne stranke, ističući da bi takav potez pokazao političku zrelost nove većine i spremnost na dijalog.

- To bi pokazalo političku zrelost i spremnost da se uvaži veliki broj građana koji su glasali za tu stranku. Potpredsednička mesta ne treba posmatrati kao ustupak opoziciji, već kao način da sastav skupštinskog rukovodstva odražava političku raznolikost parlamenta - naveo je Barac.

On je dodao da će se demokratski kapacitet nove većine meriti upravo odnosom prema političkim protivnicima:

- Ako ste se zalagali za snažnije institucije i više dijaloga, sada imate odgovornost da to pokažete konkretnim odlukama. Uvažavanje opozicije daje legitimitet parlamentu i otvara prostor da se konačno razgovara o politici i rešenjima za građane - zaključuje Srđan Barac.