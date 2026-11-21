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Aleksandar Vučić od 10 časova govori za Informer TV iz prostorija Narodne skupštine.

Na pitanje zašto je vidno oslabio, Vučić je kratko odgovorio: Valjda manje jedem.

- Da vam kažem da se ne sekiram, i da mi je sve svejedno, bilo bi glupo i besmisleno. Za mene je sve što se dogodilo 25. oktobra, bilo, pre svega za Srbiju, loša vest. Samo što to morate kao neko ko se bavi politikom da ljudski i džentlmenski prihvatite, čestitate protivniku, bez obzira na to što su se služili svim nedozvoljenim sredstvima. Što su mučili ovu zemlju dve godine, maltretirali sve građane. Naravno da nije lako i jednostavno, ogroman je teret i pritisci su. Svakoga dana hapse zaista nevine ljude po Srbiji. Od silnih najava nikada ne uđu u slučaj da kažu šta je tačno - dodao je on.

Vučić kaže da su to smešne stvari, posebno što se tiče finansijskih predmeta.

- Inače, kada sam bio u Skupštini kao mlad, kao klinac, svakog dana sam bio u Skupštini, nekada dva, nekada pet, nekada deset sati. Za mene je interesantno da nikoga nema u Narodnoj Skupštini. Neki ljudi se bave trikovima i marketingom. Vi idete posle kao krečite fakultet. Što nisi okrečio ovde, ispred svog doma, uvredljive poruke: "Ćaci p..." Ljudi su mogli da vide uostalom, ja sam zaprepašćen neodgovornošću, netransparentnošću, neznanjem, nepoznavanjem činjenica, i lošom resavskom prepisivačkom školom iz svega onoga što su lagali N1 i Nova S. To je sve od argumentacije, a da ne pričam o kašljanju, bojankama, spavanju, desantu na restoran i bife - kazao je Vučić.

Govoreći o pisanju Jutarnjeg lista, o obukama kroz koje su prošli aktivisti studentskog pokreta, Vučić je rekao da su rekli sve ono o čemu je govoreno.

- Rekli su da su organizovali radionice, kampove za obuku, da su ih učili ne samo izbornim veštinama već i digitalnom marketingu. To je definicija obojene revolucije. To je definicija spolja nametnute i skupo plaćene obojene revolucije. To za mene jeste važna činjenica. To pokazuje nesposobnost naših službi i državnih organa, koji su deo toga znali, a niko nije reagovao. I sa druge strane, sam dolazak Maršavelskog, za koga je neko morao da zna da je visoki funkcioner njihove UDBE. Niko nije reagovao - dodao je on.

Kazao je da će neko odgovarati za to kad tad, i da svi znaju sa obe strane šta se događalo.

- Za mene je mnogo važnije zašto mi to sve nismo videli, i zašto nismo pravovremeno reagovali. I koliko ljudi je bilo kupljeno da učestvuje zajedno sa njima u rušenju sopstvene države. To je posao za budućnost, a pre toga naš posao je konsolidacija, razgovor sa ljudima, borba protiv straha koji je zavladao svuda po Srbiji. Čak se i vlasnik taj obratio, negde sam video, ako nekome unište 10 teretana zato što ne plaća reket, molim vas ogradite se od mene, od mojih reči, ovo što radi oružana formacija Studentske liste pod nazivom Vračarski klan, koja ide, tuče, maltretira, bije, podmeće bombe, pali restorane, kafane, sve ostalo, svi ti ljudi kada to rade, i na način na koji rade, a hvala što ste se ogradili od mojih reči, niko ne reaguje - tvrdi Vučić.

On kaže da je uhapšen Patrik Drid zato što je svom fakultetu doneo korist od 140.000 evra.

- Zato što su izdavali sale. To radi svaka škola u Srbiji. Od osnovne, srednje, pa do svakog fakulteta. Oni nisu uzeli novac sebi, nisu to stavili u džep, već u džep fakulteta. Za razliku od Đokića i ostalih, koji pojma nemaju o životu. Veze nemaju ni o čemu - kazao je Vučić.

Podseća da je dobio opomenu zbog nečega što se nikada nije dogodilo u istoriji bilo koje Skupštine na svetu.