ČUPIĆ SE VOZI GRADSKIM PREVOZOM I PEVA NA SAV GLAS! Predsednik parlamenta u autobus ušao bez obezbeđenja i zapevao čuvenu pesmu sa putnicima (Video)
- Snimak Aleksandra Čupića kako peva u gradskom autobusu, posle skupa na Slaviji, ponovo se masovno deli na društvenim mrežama.
- Na videu je u punom autobusu, bez obezbeđenja, uz pesmu 'Hajde grade', koja je postala simbol studentskog pokreta.
Snimak novoimenovanog predsednika Narodne skupštine i vršioca dužnosti predsednika Srbije Aleksandra Čupića kako peva u gradaskom autobusu, snimljen nakon jednog od skupova na Slaviji, ponovo se masovno deli društvenim mrežama.
Kako se vidi na snimku, Čupić, sa osmehom, stoji u punom gradskom autobusu i peva "Hajde grade", pesmu koja je postala svojevrstan simbol studentskog pokreta.
"Predsednik skupštine, predsednik države i komandant oružanih snaga Srbije vozi se gradskim prevozom bez obezbeđenja... Sta je ovo, Danska, pitam?", navedeno je na društvenoj mreži X uz spomenuti snimak.
Komentari ispod videa govore o tome da će Aleksandar Čupić, sada kao državni funkcioner, morati da ima obezbeđenje, želeo to ili ne, kao i da je snimak nastao tokom povratka sa skupa na Slaviji, pre održavanja parlamentarnih izbora.
Momenat objavljivanja snimka na društvenim mrežama i opis koji uz njega ide, zbunio je mnoge korisnike platforme X, koji su bili zabrinuti što se Aleksandar Čupić, kao predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika države vozi autobusom.
(Kurir.rs)