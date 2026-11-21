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Snimak novoimenovanog predsednika Narodne skupštine i vršioca dužnosti predsednika Srbije Aleksandra Čupića kako peva u gradaskom autobusu, snimljen nakon jednog od skupova na Slaviji, ponovo se masovno deli društvenim mrežama.

Kako se vidi na snimku, Čupić, sa osmehom, stoji u punom gradskom autobusu i peva "Hajde grade", pesmu koja je postala svojevrstan simbol studentskog pokreta.

"Predsednik skupštine, predsednik države i komandant oružanih snaga Srbije vozi se gradskim prevozom bez obezbeđenja... Sta je ovo, Danska, pitam?", navedeno je na društvenoj mreži X uz spomenuti snimak.

Komentari ispod videa govore o tome da će Aleksandar Čupić, sada kao državni funkcioner, morati da ima obezbeđenje, želeo to ili ne, kao i da je snimak nastao tokom povratka sa skupa na Slaviji, pre održavanja parlamentarnih izbora.

Momenat objavljivanja snimka na društvenim mrežama i opis koji uz njega ide, zbunio je mnoge korisnike platforme X, koji su bili zabrinuti što se Aleksandar Čupić, kao predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika države vozi autobusom.