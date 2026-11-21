Politika
ČUPIĆ SNIMLJEN NA LITURGIJI U RAŠKI: Predsednik Skupštine stao među vernike i pevao crkvene pesme (Video)
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Predsednik Narodne skupštine Srbije, Aleksandar Čupić prisustvovao je jutros služenju liturgije u Raški.
Na snimku koji je zabeležen tokom jutrošnje službe, Čupić se može videti kako peva crkvene pesme.
Snimak je objavila Instagram stranica "Studenti Raška" uz opis:
"Jutrošnja liturgija u Raški. Miran početak dana u molitvi i zajedništvu, uz prisustvo predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, Aleksandra", navodi se u opisu videa.
(Kurir.rs)
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