- Sramota! Sramota postojećeg ministra prosvete što je učestovao u smeni direktora Jovine gimnazije. A i SNS da razmisli ako Bog da i narod nam ponovo da poverenje da ne stavljamo više te kadrove koji uopšte nisu kadrovi ove politike. Nije mogao da izdrži mesec dana, da sačeka njihovu vladu - rekao je Vučević za TV Informer.