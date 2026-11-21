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Adem Mavrić izabran je za jednog od šest potpredsednika Narodne skupštine Srbije kao kandidat pobedničke Studentske liste.

Na noćnoj sednici parlamenta, na kojoj je poverenje za predsednika Skupštine sa 140 od 239 prisutnih glasova dobio Aleksandar Čupić, Mavrić se izdvojio kao potpredsednik sa najvećim brojem osvojenih glasova, jer svi ostali potpredsednici su dobili 139 glasova, a samo je Mavrić dobio 140 jer je narodni poslanik Usame Zukorlić odlučio da glasa isključivo za njega i ni za jednog drugog predloženog kandidata za potpredsednika Skupštine.

Osim Mavrića, za potpredsednike parlamenta sa Studentske liste izabrani su i Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik i Tibor Lazar.

Foto: Marko Kranjc

Mavrić je rođen 1997. godine u Novom Pazaru, gde je odrastao i formirao svoja prva interesovanja. Politika, međunarodni odnosi i načini na koje se države i kulture međusobno prepliću za njega nikada nisu bili samo školska tema, već pitanja o kojima je neprestano razmišljao. Vođen željom da živi u drugačijoj sredini i upozna novu kulturu, osvojio je stipendiju za studije Međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Sakarija u Turskoj.

Tokom pet godina studiranja izgradio je snažan akademski temelj koji je svesno oblikovao u pravcu diplomatije i rešavanja sukoba. Boravak u inostranstvu iskoristio je i za sticanje praktičnog iskustva. Tokom studija paralelno je radio u jednoj kompaniji koja se bavi međunarodnom prodajom i logistikom, a preuzeo je i lidersku ulogu kao potpredsednik Balkanske studentske organizacije.